Ascolti tv: disastro per Il collegio 7, Morgane vince facile

Neppure Il collegio brilla nella prima serata di Rai 2: ecco i dati auditel del 18 ottobre, con un risultato disastroso per il prime time della rete

Si mette male per la nuova Rai 2 che pensava di aver trovato la giusta quadra, almeno così si diceva in sede di presentazione dei palinsesti, prima di scoprire, con gli ascolti disastrosi di questo mese, che qualcosa non ha funzionato e non sta funzionando. Un flop dietro l’altro. Nella serata del 18 ottobre, arriva l’ennesimo. La settima stagione de Il collegio si ferma clamorosamente sotto il milione di spettatori ( nel periodo del lockdown, ricorderete, era arrivato a sfiorare numeri ben diversi, ascolti di tre volte superiori). I dati del 18 ottobre, ci rivelano che la prima puntata de Il Collegio 7 è stata la meno vista di sempre. Un crollo clamoroso per Rai 2 se si considera che su Rai 1 e su Canale 5 non c’erano queste grandi “contro proposte”. E facciamo notare la deriva che la Rai sta prendendo: quella di far partire la prima serata mai prima delle 21,40. Una decisione scellerata. Mediaset paga da anni questa improbabile scelta e visto che la Rai segue a ruota, si potrebbero avere molto presto delle sorprese, soprattutto visto che sempre più italiani, hanno iniziato a usare le piattaforme, inclusa RaiPlay, per rivedere in orari decenti, e senza pubblicità, i programmi o le serie a cui sono interessati.

Gli ascolti del 18 ottobre 2022: ecco i dati auditel

Vince la serata Rai 1 con il minimo sforzo. Morgane – Detective Geniale 2 ha appassionato 2.793.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 in prima tv free il biopic su Roberto Baggio Il Divin Codino ha raccolto davanti al video 2.033.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.422.000 spettatori (10.6%).

Su Rai2 – dalle 21.41 alle 0.04 – la prima puntata de Il Collegio 7 ha interessato 980.000 spettatori pari al 5.9% di share, come già ribadito in precedenza, uno dei peggiori inizi di sempre.

La sfida tra i talk questa settimana viene vinta da La7 con DiMartedì. Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 981.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 942.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.501.000 spettatori con uno share dell’8.8%.

Su Tv8 Pechino Express segna 603.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Non Stop ha raccolto 465.000 spettatori con il 2.5%