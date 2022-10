Il pomeriggio di Rai 1 è da record: il Paradiso vola al 23%

Numeri da record per il pomeriggio di Rai 1 che vola e batte Canale 5: ecco i dati del 18 ottobre 2022

I grandi numeri per Rai 1 stanno arrivando da quella che fino a qualche tempo fa era la fascia più debole, il pomeriggio. E invece la giornata del 18 ottobre 2022 ha sancito persino il sorpasso du Rai 1 nei confronti di Canale 5 che dalle 16 in poi, è una rete allo sbaraglio. La scelta di mandare in onda la soap Un altro domani ha condizionato l’intero pomeriggio della rete; e complice anche il flop di questa settima edizione del Grande Fratello VIP, i risultati non si vedono. Ne traggono vantaggio tutte le proposte di Rai 1. Nella giornata di ieri, Serena Bortone porta a casa uno dei migliori risultati della stagione con il 18 % di share e quasi 2 milioni di spettatori. E a seguire vola Il Paradiso delle signore che supera il 23 % di share e che pian piano, tornerà quasi certamente a registrare la strepitosa media dei 2 milioni di spettatori che lo scorso anno portava a casa. E ovviamente come sempre, ottimi numeri da Matano che è una certezza per la rete. Ieri La vita in diretta con il suo 21 % di share ha surclassato la concorrenza. Ormai non c’è gara e il programma di Rai 1 è totalmente leader della sua fascia.

Che flop il pomeriggio di Rai 2

Se i numeri di Rai 1 fanno sorridere la rete, nel pomeriggio, Canale 5 è totalmente in affanno. Anche Uomini e Donne infatti, non sta riscuotendo il successo della passata stagione, soprattutto nell’ultima parte. Troppa pubblicità nel finale e poca voglia di vedere qualcosa che poi, può essere seguito anche in streaming senza tutti quei tagli. Se il programma di Maria de Filippi resta pur sempre una certezza, con numeri che sono comunque lontani da quelli della Bortone, che ci sia un calo, è evidente.

Ma torniamo ai numeri.

Gli ascolti del pomeriggio di Rai 1: ecco i dati da record del 18 ottobre

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.534.000 – 21%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.713.000 spettatori con il 17.9% (presentazione di 24 minuti: 1.739.000 – 15.2%). Ottimo riscontro con la puntata dedicata a un saluto a Franco Gatti, venuto a mancare ieri e a una lunga intervista con Orietta Berti.

Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.801.000 spettatori con il 23.3%. Vola la soap che, ricordiamolo, Rai 1 avrebbe persino voluto chiudere ed è invece oggi una certezza. Dopo il TG1 (1.367.000 – 18.6%), Vita in Diretta sempre vicino ai due milioni di spettatori. Nella puntata di ieri il programma di Matano è stato visto da 1.906.000 spettatori con il 21.5% (presentazione: 1.472.000 – 19.7%).