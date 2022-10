Mara Venier punge Lorenzo Biagiarelli: “Lo abbiamo invitato ma qui non viene”

Mara Venier rivela che Lorenzo Biagiarelli non vuole partecipare a Domenica IN

Nella puntata di Domenica IN del 23 ottobre 2022, c’è stato il consueto talk dedicato a Ballando con le stelle. E chiaramente si è molto parlato di quello che è successo ieri sera nello show di Milly Carlucci. Tra i temi: il caso Lorenzo Biagiarelli. Peccato però che il fidanzato di Selvaggia Lucarelli non sia stato in studio per controbattere o dire la sua. E’ stata Luisella Costamagna a farlo notare commentando: “Devo dire che mi sembra un po’ strano stare qui a parlare di uno di noi ma la persona non c’è” riferendosi proprio all’assenza di Lorenzo dal programma di Rai 1. A questo punto Mara Venier ha voluto mettere i puntini sulle i spiegando: “Io devo dire che noi lo invitiamo sempre ma è lui che non viene”. Parole che non sono passate chiaramente inosservate. La conduttrice ha anche aggiunto: “Qui noi tra l’altro, ne abbiamo parlato sempre bene”. A commentare anche Mariotto: “Ci credo, se ne guarda bene dal venire qui”. E la Mussolini allora ha voluto indagare cercando di capire i motivi per i quali Lorenzo rifiuta gli inviti di Domenica IN: “Che significa che se ne guarda bene, perchè non vuole venire qui?”. Ma le risposte non ci sono e Mara non aggiunge altro, se non che Lorenzo ha una sua personalità e sicuramente è anche molto bravo, cosa che confermano anche gli altri maestri parlando di lui in quanto ballerino.

Lorenzo Biagiarelli non partecipa a Domenica IN

Mariotto quindi è tornato sul discorso dicendo che probabilmente Lorenzo sa che se fosse in studio, si continuerebbe a parlare di cose a cui lui non è interessato. A concludere il discorso è stato Alberto Matano che ha commentato: “Io credo che ci sia solo un problema in questa storia, ossia che Lorenzo e Anastasia non si siano trovati bene e che tra loro non ci sia feeling, può capitare.“