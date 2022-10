Amici 22 e Verissimo vincono nel pomeriggio di Canale 5 ma con molti spettatori in meno rispetto al 2021

Canale 5 resta leader nella fascia del pomeriggio alla domenica ma i numeri sono decisamente diversi rispetto al 2021

E’ Canale 5 la rete leader della domenica pomeriggio, con una manciata di punti di share in più rispetto a Rai 1. Amici di Maria alla sua 22esima edizione si conferma ancora una volta amatissimo dal pubblico e nella giornata di ieri, con il 22 % di share, ha battuto Domenica In superando i 2,5 milioni di spettatori. Numeri però, va detto, molto diversi da quelli del 2021. I motivi sono tanti: il clima praticamente stivo di questo ottobre che non sembra volersi lasciare alle spalle l’estate; le misure di restrizione che ormai non non esistono più e la speranza di esserci davvero messi alle spalle la pandemia. E poi la voglia di uscire, muoversi, e di fare tutto quello che per due anni non è stato possibile fare, soprattutto nei giovanissimi. E il pubblico di riferimento di Amici è un pubblico decisamente giovane. Nessun allarme è chiaro, per Canale 5 che riesce persino, grazie alle nuove misurazioni a fare meglio in share. Ma è evidente che i telespettatori, sono decisamente di meno rispetto allo scorso anno.

Gli ascolti di Amici 22: si perde pubblico strada facendo

Analizziamo quindi gli ascolti di questa edizione di Amici. Nella puntata del 30 ottobre 2022, il talent di Maria de Filippi ha portato a casa una media di 2.515.000 con il 22.7%. Lo scorso anno, con la puntata in onda il 31 ottobre, quindi nella giornata di Halloween vera e propria ( con le restrizioni del caso) Amici di Maria De Filippi volava con quasi 3 milioni di spettatori. Precisamente si attestava su una media di 2.966.000 e il 20.2%. Quindi possiamo notare che questa edizione perde quasi 500 mila spettatori rispetto al 2021 e 2 punti di share.

Gli ascolti di Verissimo: 2022 vs 2021

La puntata di Verissimo in onda nel 2022, registra un ascolto pari a 2.375.000 con il 23.1% e Verissimo – Giri di Valzer e 2.376.000 (19%). Numeri molto molto diversi rispetto a quelli del 2021.

Lo scorso anno la puntata di Verissimo del 31 ottobre, conquistava una media di 2.986.000 con 21.3% e Verissimo – Giri di Valzer registra il 18.2% con 2.949.000 spettatori. Come si può vedere, le nuove misurazioni, permettono al programma di Canale 5 di avere in share, risultati molto simili ma gli spettatori mancano. Quasi 600 mila, di differenza, non un dato da poco.

Meno pubblico giovane davanti alla tv?

Un calo che si può spiegare in un modo abbastanza semplice: il pubblico giovane che esce molto di più rispetto allo scorso anno, per via delle restrizioni che non ci sono più del bel tempo. A differenza dei programmi di Rai 1 che hanno un target di riferimento decisamente diverso, e quindi costante nell’accendere la tv e sintonizzarsi alla domenica cui canali Rai, il pubblico nettamente più giovane che segue soprattutto Amici, recupera senza problemi la puntata in streaming quando può.

