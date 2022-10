Domenica IN e Da Noi a ruota Libera: ascolti in crescita rispetto al 2021

Domenica IN e Da Noi a ruota libera restano indietro rispetto a Canale 5 ma gli ascolti migliorano rispetto al 2021

Il pomeriggio della domenica vede Canale 5 leader degli ascolti. E su questo ci sono ormai pochi dubbi. Ma oggi vogliamo parlarvi dei dati di ascolto di Domenica IN e di Da noi a ruota libera che sono molto simili a quelli dello scorso anno, per numeri di spettatori e che crescono molto in share grazie alla nuova misurazione. I due programmi, riescono a risalire di almeno 4 punti di share rispetto ai dati della passata stagione, pur portando a casa una media, in numero di spettatori, molto simile a quella del 2021.

Gli ascolti del pomeriggio della domenica di Rai 1: come cambiano rispetto a un anno fa

La puntata di Domenica In del 30 ottobre 2022 è stata seguita da 2.175.000 spettatori (17.5%) nella presentazione, di 2.354.000 spettatori (20%) nella prima parte, di 1.987.000 spettatori (19.4%) nella seconda e di 1.760.000 (17.5%) nella terza di breve durata. La prima parte della puntata di Domenica IN è stata caratterizzata da una lunga intervista a Stefania, la moglie di Franco Gatti, venuto a mancare pochi giorni fa. Una intervista molto lunga che ha convinto il pubblico ma che ha anche tolto spazio al talk su Ballando con le stelle durato pochissimi minuti ( e che è stato un talk quasi totalmente inutile visto che è servito solo a mostrare clip di cose già viste e nulla di inedito). Possiamo anche sottolineare che, nonostante gli ascolti siano in linea, per numero di spettatori con i dati dello scorso anno ( la puntata del 31 ottobre aveva convinto 2.445.000 spettatori ), lo share è decisamente in crescita grazie alle nuove misurazioni. Due punti in più almeno per Domenica IN. Per essere ancora più preciso, la puntata di Domenica IN del 31 ottobre 2022 era stata vista da 2.445.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e di 2.045.000 spettatori (14.2%) nella seconda, mentre I Saluti di Mara sono visti da 1.901.000 spettatori con 13.8%. Almeno 4 o 5 punti di share in più.

Da Noi… A Ruota Libera segna il 15.9% con 1.936.000 spettatori. Lo scorso anno faceva il 10.6% con 1.728.000 spettatori. Ben 5 punti in più per Francesca Fialdini.

A quanto pare, i numeri sono gli stessi dello scorso anno, quando non c’erano queste temperature estive e quando ancora si respirava aria di pandemia, a differenza di quest’anno. I due programmi quindi possono definirsi sicuramente in salute.