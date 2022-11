Gli ascolti dell’1 novembre: finale flop per Sopravvissuti, vince Canale 5

Cresce ma non convince e delude il pubblico di Rai 1 con il suo finale, Sopravvissuti si ferma a 2,7 milioni di spettatori. Ecco i dati del primo novembre

E alla fine Sopravvissuti è anche salita, per la sua ultima puntata in onda il primo novembre, con una media di 2,7 milioni di spettatori che permettono alla fiction di chiudere in crescita ma non di brillare negli ascolti del prime time. Non ci si aspettavano grandissimi numeri per una fiction che si distingue dalle altre per genere e tematica ma va detto, gli ascolti di Sopravvissuti non hanno brillato anche perchè la serie, non ha conquistato il pubblico. I motivi sono diversi, ma il principale si lega alla qualità del prodotto. Siamo ormai abituati alle serie internazionali sulle piattaforme e l’asticella si fa sempre più alta, soprattutto in una serie con questi temi e di questo genere. Gli ascolti del primo novembre 2022 dimostrano solo che il pubblico non ha apprezzato. E non perchè siamo tutti scemi e non comprendiamo una serie che si sviluppa in 12 episodi ma perchè siamo abituati ad altri ritmi, a sceneggiature decisamente migliori. Purtroppo il dubbio che avevano all’inizio si è dimostrato essere fondato: dove si andava a parare? Da nessuna parte, perchè dopo sei puntate, la storia non ha avuto un finale e forse non lo avrà neppure, visto che la seconda stagione di Sopravvissuti è persino a rischio.

Gli ascolti del primo novembre 2022: ecco i dati auditel

Su Canale 5 Bayern Monaco-Inter ha raccolto davanti al video 3.593.000 spettatori pari al 17.8% di share.

Cresce ma non brilla l’ultima puntata di Sopravvissuti vista da una media di 2.747.000 spettatori pari al 15.4% di share. Pubblico amaramente deluso da un finale che non ha svelato nessuna verità. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.134.000 spettatori (8.5%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.173.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto nella presentazione 805.000 con il 3,78% e nel programma 843.000 con il 5,8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 824.000 spettatori con il 5.8% di share. Un pareggio per Rai 3 e Rete 4 nella sfida tra talk vince La7.

Su Rai2 Il Collegio ha interessato 780.000 spettatori pari al 4.6% di share. Male il programma di Rai 2 che proprio in questa edizione non ingrana.

Su TV8 Pechino Express – La Rotta dei Sultani ha segnato il 3.2% con 579.000 spettatori mentre sul Nove The Expatriate – In fuga dal Nemico ha catturato l’attenzione di 329.000 spettatori (1.8%).