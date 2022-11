Domenica IN con Bonolis e Bellucci fa il pieni di ascolti: Mara raggiunge quasi Amici 22

Testa a testa tra Amici 22 e Domenica IN: ecco i dati di ascolto con i numeri del pomeriggio. Chi ha vinto il 6 novembre 2022?

Come sono andati gli ascolti della domenica pomeriggio? Lo scopriamo con i dati auditel relativi al 6 novembre 2022. Ottimi numeri per la prima domenica dal sapore autunnale anche per Domenica IN. Il programma è partito come un diesel ma gli ascolti, potrebbero crescere nelle prossime settimane, quando davanti alla tv ci sarà certamente più pubblico. I buoni risultati si sono visti anche nel pomeriggio del 6 novembre 2022 con Domenica In non troppo lontano da Amici 22. Nel pomeriggio di ieri, con le interviste di Paolo Bonolis prima e di Monica Bellucci dopo, il pubblico ha premiato Mara Venier e la distanza tra Domenica In e Amici 22, rispetto alle passate settimane, si è accorciata. Il talent di Maria de Filippi ha confermato gli ottimi risultati di questo primo mese e mezzo di messa in onda, con un bel 21 % di share. Domenica In è tornato a superare il 20% avvicinandosi moltissimo, nel pomeriggio del 6 novembre, al dato di ascolto del programma di Maria de Filippi.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 6 novembre

Gli ascolti della domenica pomeriggio: tutti i dati del 6 novembre 2022

Parliamo quindi con i numeri alla mano. La puntata di Amici 22 in onda ieri pomeriggio su Canale 5 è stata vista da 2.662.000 spettatori con il 21,02%. La puntata di Domenica IN del 6 novembre 2022 è stata vista da 2.700.000 spettatori nella prima parte con il 20,10% e con una media di 2.416.000 e il 20,70% nella seconda parte. Buonissimi numeri per il programma di Rai 1 che anche in termini di spettatori medi, non è poi così distante da Canale 5 e da Amici, visto che dalle 14 alle 17 la media dei telespettatori davanti alla tv è di 2,5 milioni.

Bene anche Verissimo su Canale 5. Silvia Toffanin super Mara Venier in share e ottiene con la sua puntata di Verissimo, la stessa media di pubblico davanti alla tv! I dati del 6 novembre ci dicono che la prima parte di Verissimo è stata vista da una media di 2.511.000 con il 21,02% e la seconda parte, quella in onda contro Da noi a ruota libera, da una media di 2.567.000 ( più spettatori ma meno share) e il 19,22%.

Francesca Fialdini porta a casa una media di 1.918.000 con il 14,75% di share; stabile rispetto alle passate domeniche con il suo Da noi a ruota libera.