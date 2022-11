Ascolti tv, vince facile la nazionale ma Chi l’ha visto fa benissimo e batte Canale 5

Vince facile la nazionale nella serata del 16 novembre 2022 ma Chi l'ha visto segna un ottimo risultato battendo Canale 5: ecco tutti i dati auditel della prima serata

Quando gioca la nazionale di calcio italiana ci sono pochi dubbi su come possano essere andati gli ascolti tv della prima serata. E infatti, anche il 16 novembre 2022, vince la serata Rai 1 con la partita che ha visto l’Italia affrontare l’Albania. Il pubblico italiano del resto si potrà godere ben poco dei mondiali, visto che i nostri azzurri non ci saranno. I campioni d’Europa non hanno staccato il biglietto per il Qatar ma quando scendono in campo, regalano sempre ascolti d’oro a Rai 1. Mediaset, ha cambiato il palinsesto: in replica al mercoledì il film A star is born, mentre Zelig, va in onda oggi visto che il Grande Fratello VIP da questa settimana avrà un solo appuntamento. Su Rai 3 svetta come sempre Chi l’ha visto, il programma di Federica Sciarelli che tra l’altro è commentatissimo anche sui social. Nel corso della serata di ieri tra l’altro, grazie ai telespettatori di Chi l’ha visto, due ragazzine minorenni che si erano allontanate da Pomezia, alla volta di Torino, sono state rintracciate su un Flixbus. Una bella notizia in diretta e una ricerca che ha visto la partecipazione di tutto il pubblico del programma.

Ma vediamo adesso nel dettaglio i dati auditel relativi alla serata di ieri, 16 novembre 2022.

Gli ascolti del 16 novembre 2022: ecco i dati di ascolto

Albania-Italia vince facile la serata anche se gli ascolti non sono eccellenti, si trattava pur sempre di una amichevole. Il risultato ottenuto dalla nazionale: 4.412.000 spettatori pari al 21.57% di share. Su Canale 5 A Star is Born sfiora i 2 milioni di spettatori 1.830.000 spettatori pari al 12.29% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.169.000 spettatori pari ad uno share del 13.28% (presentazione 1.887.000 – 8.6%). Il programma di Rai 3 incassa un ottimo risultato, Sciarelli conquista la medaglia d’argento, piazzandosi al secondo gradino del podio nella serata del 16 novembre 2022.

Su Rai2 Ruby – Il Terzo Uomo a Dallas ha interessato 1.198.000 spettatori pari al 6.3% di share. Rai 2 per riprendersi in prime time ha bisogno dei film, sembra banale ma è così. Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice ha catturato l’attenzione di 1.246.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 619.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 528.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su TV8 X Factor ha segnato il 2.5% con 370.000 spettatori mentre sul Nove The Imitation Game ha catturato l’attenzione di 355.000 spettatori (2.1%).