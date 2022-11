Ascolti tv, un altro boom per Tale e quale show: il torneo vola al 30%

Che numeri per Tale e quale show: si chiude l'edizione 2022 con il torneo che vola quasi al 30% di share, ecco i dati del 18 novembre

Numeri pazzeschi per Carlo Conti, numeri incredibili per Tale e quale show 2022 e per tutta la squadra che ha lavorato a questa edizione. Gli ascolti di questa stagione sono stati pazzeschi e si chiude alla grande con quasi il 30% di share conquistato nella serata del 18 novembre 2022. Trionfa anche il Torneo di Tale e quale show che ha visto alcuni dei concorrenti più forti dell’edizione 2022, scontrarsi con quella dello scorso anno. Una puntata con esibizioni di altissimo livello tra l’altro e tanti i complimenti dei giudici. E poi a proposito di giuria, anche un duo che ha reso scoppiettante l’edizione 2022 del programma. A giudicare gli ex colleghi, Paolantoni e Cirilli, arma vincente per Carlo Conti. Serviva leggerezza a uno show spesso troppo ingessato, con la loro presenza, e con un Malgioglio in grande forma, tutto è andato nel migliore dei modi. Un trionfo per Tale e quale show che dopo dieci anni, si dimostra ancora amatissimo dal suo pubblico.

Gli ascolti di Tale e quale show 2022 da record: ecco i dati del 18 novembre

Grandi numeri per il programma di RAi 1 nella serata del 18 novembre. Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.780.000 spettatori pari al 28.7% di share.

Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video 2.037.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.253.000 spettatori con l’8.3% di share.

Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha catturato l’attenzione di 914.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Ladro di Giorni ha raccolto davanti al video 778.000 spettatori pari ad uno share del 4%.Su La7 Propaganda Live ha registrato 830.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 MasterChef ha segnato il 2.4% con 411.000 spettatori . Sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 698.000 spettatori (5.3%). Su Rai2 ATP Finals 2022 ha interessato 399.000 spettatori pari al 2% di share. Rai 2 davvero imbarazzante, ancora una volta ultima rete nel prime time.