A Domenica IN si accende lo scontro tra Matano e Mariotto: colpa di Biagiarelli

Nel talk dedicato a Ballando con le stelle oggi a Domenica IN si è acceso lo scontro tra Matano e Mariotto: ecco che cosa è successo

Uno spazio come sempre dedicato al talk di Ballando con le stelle nella putata di Domenica In del 20 novembre. E tra i dibattiti della puntata, anche la severità della giuria nei confronti di Lorenzo Biagiarelli, ultimo eliminato dal programma di sabato sera di Rai 1. Anche Mara Venier ha fanno notare che forse, la giuria, sentendo la pressione, per il fatto che Lorenzo fosse il fidanzato di una di loro, ha dato dei voti poco generosi. Mariotto però fa notare che non sono andate così le cose, che la giuria è stata severa anche con altri concorrenti, come ad esempio con Paola Barale. Dello stesso avviso di Mara Venier è invece Alberto Matano, che trova ingiusta l’eliminazione di Biagiarelli e che ha fatto notare che forse il pubblico a casa, non lo ha sostenuto per via di alcuni giudizi dati proprio nelle ultime settimane. Si è acceso quindi il dibattito tra Mariotto e Matano.

Il custode del tesoretto, in collegamento telefonico con Domenica IN, ha quindi commentato: “Questa eliminazione non so quanto sia giusta. E a dire la verità credo che un po’ di responsabilità ce l’abbia anche la giuria. Sì i giudici sono stati molto severi con lui, troppo, nel corso delle settimane. E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica. C’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta nei confronti di Biagiarelli. Quindi in parte la responsabilità è anche loro credo”. Secondo Matano, Lorenzo ha pagato per alcune delle critiche che sono state fatte nelle ultime settimane.

Mariotto però non ha gradito il commento di Matano: “Aspetta perché qui qualcosa non mi torna. Non potevi darlo a Lorenzo il tesoretto al posto che ad Alessandro Egger, visto che parli della giuria?. Sì, dai, la giuria e la giuria. Gli davi 50 punti e via, abbi pazienza. Tutti buoni e poi da dietro te la fanno“. Matano ha replicato dicendo che non si può decidere tutto con il tesoretto…