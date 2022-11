Ida e Alessandro tornano a Uomini e Donne felici. Riccardo sotto accusa, lascia in lacrime lo studio

Ida e Alessandro sono felici anche dopo Uomini e Donne e quando tornano nel programma, Riccardo crolla. Piange per "colpa" loro?

Proprio oggi è andata in onda la puntata di Uomini e Donne durante la quale Ida e Alessandro hanno comunicato a Maria de Filippi di voler lasciare il programma. I due hanno deciso di viversi fuori questo amore, di provare a costruire qualcosa lontano dalle telecamere. E ieri, è stata registrata una nuova puntata, a un paio di settimane da questo momento, una puntata durante la quale, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno raccontato come procede tra loro. E purtroppo, anche in questa occasione, hanno dovuto parlare di Riccardo Guarnieri. Il motivo? Il tarantino, avrebbe mandato un messaggio a Ida, messaggio che secondo Alessandro, sarebbe stata una vera e propria provocazione. In studio quindi si è molto discusso di questa cosa, anche perchè in molti si sono chiesti i motivi per i quali, Riccardo, pur sapendo che Ida e Alessandro sono usciti insieme, ha deciso di mandare questo messaggio. Era davvero necessario? Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo molto poco, capiremo tutto meglio rivedendo le puntate tra qualche giorno, ma nel frattempo possiamo raccontarvi quello che è successo successivamente…

Riccardo Guarnieri ancora in lacrime per Ida Platano?

Non sappiamo nel dettaglio quello che è accaduto nello studio di Uomini e Donne ma le anticipazioni raccontano che Riccardo, dopo il momento dedicato ad Alessandro e a Ida, si sarebbe messo a piangere. Riccardo avrebbe anche lasciato lo studio. Ma le domande sono diverse: ha pianto perchè ha visto che Ida e Alessandro sono ancora felici insieme oppure ha pianti perchè ha ricevuto troppi attacchi dai protagonisti del programma? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per capire i reali motivi per i quali Riccardo ancora una volta, ha ceduto al pianto nel programma di Canale 5. Continuate a seguirci per tutte le news e le anticipazioni del caso.