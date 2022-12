Silvia Toffanin non vuole a Verissimo Pamela Prati o è Pamela a non voler andare in tv?

E' stata Pamela Prati a non accettare l'invito di Silvia Toffanin a Verissimo oppure è la conduttrice a non volerla in studio?

Ieri, è trapelata sui siti web, una indiscrezione relativa alla presenza in tv di Pamela Prati. Molti portali che si occupano di tv, avevano spiegato che probabilmente Pamela Prati, sarà ospite solo del Grande Fratello VIP ma che non la vedremo in altri programmi, a differenza di quanto succede a ex concorrenti del reality che sono invece ospiti di altri contenitori ( come Verissimo di Silvia Toffanin). In particolare si è parlato di una clausola che la Prati avrebbe imposto e che sarebbe il motivo per il quale, non la vedremo in tv. Si era infatti detto che la soubrette sarda, abbia chiesto di non parlare, durante le sue interviste, della vicenda legata a Mark Caltagirone. Una condizione questa, che le avrebbe impedito di essere ospite in diversi programmi, visto che l’imposizione, non sarebbe piaciuta agli addetti ai lavori. Pamela Prati, si è espressa sui social, facendo capire che questa voce trapelata è solo una fake news e che non ci sono condizioni o imposizioni. Non solo. Fanpage aggiunge un altro dettaglio a questa soap.

E’ Pamela Prati a non voler andare da Silvia Toffanin?

Secondo quanto ha appreso Fanpage, sarebbe Pamela Prati a non voler andare nello studio di Verissimo. Il motivo sarebbe legato alla battuta che ha fatto Silvia Toffanin nel corso dell’intervista con Orietta Berti. Una frecciata, quella della conduttrice di Canale 5, che tutti abbiamo notato. Ed evidentemente è stata colta anche da Pamela Prati che quindi, ha deciso di non partecipare al programma di Canale 5, non sentendosi forse a suo agio…Tra l’altro la Toffanin non si era risparmiata anche quando nel suo studio è stato ospite Marco Bellavia, lanciando anche a lui un’altra bordata rivolta alla Prati e ai #belprati.

A questo punto chissà, forse sarà direttamente Silvia Toffanin a toglierci i dubbi e a dirci se è lei a non voler intervistare Pamela Prati o se è stata l’ex vippona a rinunciare all’intervista nel programma di canale 5.