Ascolti tv, per Sanremo Giovani e i BIG : Amadeus vince ma i dati non brillano

Ecco i dati di ascolto del 16 dicembre 2022: vince Sanremo Giovani senza entusiasmare troppo

Che cosa avete visto ieri sera, che cosa ha visto il pubblico ieri sera? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla prima serata. Il 16 dicembre 2022 porta a casa la vittoria, con un dato non troppo esaltante, Rai 1. Sanremo Giovani di Amadeus conquista il 16 % di share e con una media di 2 milioni di spettatori, vince la serata. Concorrenza debole sulle altre reti, basti pensare che Canale 5, che si piazza al secondo posto, è anche sotto il 10 % di share. Un venerdì sera non troppo esaltante per quello che riguarda il capitolo ascolti e Rai 1 quindi si può accontentare in attesa di questo fine settimana dove spera di fare nuovi record con Ballando con le stelle e la finale dei mondiali…

Ma torniamo agli ascolti del 16 dicembre 2022. Vince la serata Rai 1 con un lungo appuntamento dedicato alla musica. E’ stato eletto il vincitore di Sanremo Giovani, sono state presentate le canzoni in gara a Sanremo con i titoli. Una piacevole serata di musica e spettacolo ma senza guizzi, almeno numericamente parlando…Vediamo nel dettaglio gli ascolti della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 16 dicembre 2022: tutti i dati auditel della prima serata

Vince Rai 1 con Sanremo Giovani, in onda dalle 21:43 alle 00:59, ha conquistato 2.168.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 Con l’Aiuto del Cielo ha incollato davanti al video 1.587.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.313.000 spettatori (9.5%). Ottimi anche questa settimana gli ascolti del programma di Nuzzi. Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza è vista da 1.202.000 spettatori (6.5%).

Su Rai2 S.W.A.T. arriva a 836.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Crossfire – Bloccati nell’incubo in prima tv ha raccolto 859.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre è seguito da 718.000 spettatori con il 4%. Su La7 Propaganda Live – Best sigla 522.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 MasterChef segna 556.000 spettatori (3.8%).