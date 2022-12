Aurora: Eros Ramazzotti commosso cambia le parole della canzone per il nipotino

Le parole d'amore di Eros Ramazzotti per sua figlia Aurora, per il nipotino che sta per arrivare

Commosso Eros Ramazzotti canta il brano che ha scritto per la sua Aurora quando è nata. Chissà quante volta l’avrà cantata ma a Domenica In sembra ancora una volta la prima. La figlia nata dal legame con Michelle Hunziker è, la sua prima figlia e sta per renderlo nonno. Aury ha 26 anni e l’emozione di Eros è forte. Canta per lei mentre scorrono le immagini di sua figlia piccolissima e oggi con il pancione. Termina il brano e Ramazzotti cambia le parole ma poi deve nascondere gli occhi lucidi: “Dove adesso tu mi porterai il cucciolino”. E’ felice per lei che è diventata donna e che sa è pronta per diventare mamma. “I figli fanno famiglia e la famiglia qualsiasi essa sia è fondamentale. Ognuno cresce i figli in un modo ma la cosa essenziale è dare l’educazione giusta, il giusto insegnamento, crescerli dritti”. Eros Ramazzotti chiude con un “Ti amo” dedicato a sua figlia Aurora. Brividi sulla sua pelle per il cantautore romano ma Eros continua ad emozionare tutti.

Eros Ramazzotti a Domenica In

“Aurora mi renderà nonno e mi colpisce a ciel sereno ma Aurora e Goffredo sono due che si amano e io ho una mia idea. Quando due si amano devono procreare e questo è un amore bello e profondo. Cosa succederà in futuro non si ma in questo momento c’è un amore forte e vero e anche questo è un esempio. Aury è una ragazza pronta per questo, ha una gran testa, ha sempre fatto tutto da sola”.

E’ un papà da sempre innamorato dei suoi figli e con Aurora tutto è speciale perché è la sua prima figlia, perché adesso è una donna, perché sta per renderlo nonno e questo li renderà ancora di più una famiglia unita. Il desiderio di Eros si avvera ed è lo stesso di Michelle.