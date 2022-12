Alessia Marcuzzi arriva in ritardissimo da Fiorello: solo i saluti per Viva Rai 2

Doveva essere una reunion ma non c'è stata: Alessia Marcuzzi arriva troppo tardi da Fiorello per Viva Rai 2

Il traffico di Roma non perdona. Ne sa qualcosa Alessia Marcuzzi che oggi, purtroppo, ha fatto tardi, molto tardi, per la sua ospitata a Viva Rai 2. Il pubblico aspettava con ansia questa reunion, per rivedere insieme Fiorello e Alessia Marcuzzi, che dai tempi di Festival Bar non regalavano uno sketch insieme in un programma del comico. Ma chissà, forse la Marcuzzi avrà modo di tornare in Via Asiago, magari prendendo il taxi con qualche minuto di anticipo e regalare spettacolo insieme a Fiorello. Del resto Rai 2 è diventata la nuova casa di Alessia, lo sta per diventare visto che a gennaio andrà in onda Boomerissima, il suo nuovo programma. Viva Rai 2 sta per prendersi una pausa, Fiorello eviterà di svegliarsi alle 4 nel periodo di Natale ma tornerà in onda nel nuovo anno e forse quella sarà di nuovo l’occasione per avere Alessia Marcuzzi a Viva Rai 2. Oggi invece, solo i saluti per la conduttrice che, a causa del traffico della capitale, si è presentata in studio, quando ormai Fiorello stava salutando il suo pubblico, con i titoli di coda che scorrevano sullo schermo. Peccato, perchè davvero avremmo voluto rivedere la Marcuzzi e Fiorello insieme, magari per raccontarci qualche aneddoto del passato che ci siamo persi. Succederà di nuovo molto presto, ne siamo sicuri, anche perchè il programma di Fiorello è uno show di grande successo. Con oltre 700 mila spettatori, Viva Rai 2 ogni giorno migliora i suoi numeri. Dati forse anche inaspettati, vista la collocazione e vista la decisione improvvisa di spostare tutto su rai 2. Il pubblico però al mattino sceglie Fiorello, per una iniezione di buon umore, quello che serve anche per scongiurare situazioni non semplici come quella del traffico di una città come Roma, Alessia Marcuzzi ne è un esempio…

Appuntamento alla prossima?