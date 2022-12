Amici 22 chiude alla grande l’anno: Maria de Filippi batte ancora Domenica In

E' ancora Maria de Filippi la regina della domenica: fa bene Domenica In ma Amici 22 vince ancora, nonostante l'attesa per i mondiali su Rai 1

Un vero e proprio successo quello che Amici 22 ha incassato nella prima parte della stagione televisiva. e l’anno si chiude in bellezza: l’ultima puntata del talent di Maria de Filippi in onda il 18 dicembre dalle 14 alle 16 circa, batte Rai 1. In sovrapposizione infatti, Amici 22 fa meglio di Domenica In. Il dato del pomeriggio per Amici si era abbassato perchè Domenica IN ha chiuso leggermente prima per dare la linea alla finale dei mondiali ( schizzata a 12 milioni di spettatori LEGGI QUI TUTTI I DATI). Ma analizzando i numeri dei due programmi in sovrapposizione, si nota che, seppur di un soffio, è Amici 22 il programma più visto nella fascia.

Vediamo quindi nel dettaglio i dati.

Gli ascolti di Domenica In del 18 dicembre 2022

Puntata più breve per Mara Venier con Domenica IN in onda dalle 14 alle 15,35 circa. Il programma di Rai 1 è stato visto da 2.990.000 spettatori con il 21.4% nella prima parte dalle 14:16 alle 15:19 e 3.315.000 spettatori con il 24.7% nella seconda parte dalle 15:19 alle 15:33 (presentazione a 2.380.000 e il 16.3%). La puntata di Domenica IN di ieri è stata caratterizzata da una lunghissima intervista di Mara Venier a Ramazzotti. I numeri non avranno dato la vittoria al programma di Rai 1 ma sono numeri eccellenti, soprattutto vista la concorrenza con Amici che continua a brillare. Il risultato di ieri è uno dei migliori ma bisogna ricordare che il programma è durato un’ora e mezza in meno.

Gli ascolti di Amici 22 il 18 dicembre 2022

Amici 22 con l’ultima puntata dell’anno, porta a casa 2.927.000 spettatori (20.9%)

Sovrapponendo le due fasce, quelle in cui i due programmi sono andati in onda si ottiene il seguente risultato: il dato di Domenica IN porta a una media di 2.934.000 con il 20.99%; Per Amici 22 invece, il dato è di 2.999.000 con il 21.40%. Amici infatti è poi andato in onda fino alle 16 a differenza di Domenica In.