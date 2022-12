Mara Venier ha il covid: Fiorello legge il messaggio

Mara Venier ha preso il covid: lo spiega Fiorello che legge un messaggio a Viva Rai 2

Proprio in questi giorni vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Mara Venier che sta affrontando un brutto periodo. La conduttrice non ha nascosto nelle ultime settimane la preoccupazione per suo marito, Nicola Carraro, che era a Santo Domingo e lì ha preso il covid. Oggi Nicola sta bene, tanto che nelle ultime ore è tornato a Roma dalla sua Mara. Questa mattina però l’amaro aggiornamento. A dare la notizia è stato Fiorello nel programma Viva Rai 2. Il comico ha letto in diretta un messaggio di Mara Venier e ha spiegato che la conduttrice stava seguendo il programma su Rai 2 in diretta. Mara gli ha mandato un messaggio per ringraziarlo: tiene compagnia a lei come a molti altri spettatori che sono costretti in questi giorni a casa con l’influenza. La Venier però ha scoperto che non ha la famosa australiana ma anche lei ha preso il covid. A sole due settimane di distanza da suo marito, anche Mara Venier se l’è beccato! E ora è a causa e cerca di riprendersi. Cosa ne sarà della puntata di Domenica In che sarebbe dovuta andare in onda a Natale?

Mara Venier ha il covid: salta la puntata natalizia?

Per il 25 dicembre è prevista una puntata natalizia di Domenica IN, ovviamente non in diretta. Immaginiamo quindi che la puntata doveva essere registrata in questi giorni, prima del Natale. Mara al momento sta ancora male è possibile che possa riprendersi tra domani e dopo domani per avere modo di registrare la puntata di Domenica In? Sembra un po’ complicato. Rai 1 alla fine potrebbe optare per una soluzione diversa: un best off con i momenti più belli di questa edizione o magari non mandare in onda proprio il programma. Su Canale 5 non ci sarà Amici quindi la sfida non ci sarebbe comunque. Vedremo un bel film di Natale come succedeva fino a qualche anno fa? Vi terremo aggiornati ma intanto facciamo anche un grande augurio di pronta guarigione a Mara Venier!