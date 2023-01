Ascolti tv, vince Rai 1 con Pattini d’argento mentre Sister Act tallona Canale 5

Il 3 gennaio 2023 è Rai 1 a vincere la serata e su Rai 3 fa benissimo l'ennesima replica di Sister Act: ecco tutti i dati

Torna puntuale come sempre la nostra rubrica mattutina dedicata agli ascolti tv. Chi ha vinto nella serata del 3 gennaio 2023? Per iniziare a commentare dati importanti, con ascolti tv di un certo livello, dovremo attendere la prossima settimana, quando inizieranno ad andare inonda nuove fiction e torneranno in prime time anche programmi molto amati ( già sabato ad esempio, ci aspettiamo grandi cose da C’è posta per te). Insomma sono ancora un po’ tiepidi i dati auditel del nuovo anno. Ma presto, partiremo con i classici “boom” che tanto amiamo commentare. Per quanto riguarda la prima serata di ieri, il 3 gennaio 2023 vince il fil Pattini d’argento su Rai 1.

Non sono mancate le polemiche di chi avrebbe voluto vedere Sister Act, un grandissimo classico un po’ come Mamma ho perso l’aereo, su Rai 1 e non su Rai 3, ma non si può avere sempre tutto dalla vita! Basta poi spostarsi su un altro canale, la missione non è così complicata…E infatti fare un 10% di share su Rai 3 non è da tutti e Sister Act ha lasciato il segno: oggi il secondo capitolo, sempre su Rai 3. Di pochissimo sotto Canale 5, l’amatissimo Sister Act, impossibile non notarlo.

Gli ascolti del 3 gennaio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Pattini d’Argento su Rai 1 si piazza sul primo posto del podio nella gara agli ascolti della prima serata e vince con 2.933.000 spettatori pari al 18.2%. Su Canale 5 Natale da Chef ha raccolto davanti al video 1.727.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai3 Sister Act – Una svitata in abito da suora ha raccolto davanti al video 1.865.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%. Una sfida finita quasi in pareggio tra Rai 3 e Canale 5.

Su Italia 1 Un’Impresa da Dio ha intrattenuto 1.191.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 902.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai2 Charlie’s Angels ha interessato 886.000 spettatori pari al 5% di share.

Su La7 Schegge di Paura ha registrato 507.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Tv8 Quando arriva il Natale segna 568.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Imagine John Lennon ha raccolto 219.000 spettatori con l’1.2%. Da segnalare nella prima serata di ieri anche il ritorno su Real Time di Primo appuntamento con Flavio Montrucchio con oltre 400mila spettatori e una media del 2.2% di share. Numeri che permettono a Real Time di battere il Nove.