Valentina dopo C’è posta per te torna sui social e pubblica le foto del matrimonio con Stefano. Che significa?

C'è grande curiosità intorno alla storia di Valentina e Stefano dopo C'è posta per te: sono tornati insieme?

E’ una storia che a distanza di tre giorni fa ancora molto discutere quella che vede protagonisti Valentina e Stefano. Qualcuno aveva persino pensato, dopo aver visto la loro vicenda a C’è posta per te, che non fosse vera e che la redazione per raccontare una vicenda molto brutta, avesse assoldato degli attori. E invece Valentina e Stefano, come vi avevamo comunque anticipato ( c’erano anche le immagini del matrimonio nel video a C’è posta) esistono, sono reali, sono una coppia, hanno tre figli. Per due giorni, i due sono risultati totalmente assenti dai social e invece poche ore fa, Valentina ha reso pubblico il suo profilo instagram. E come potrete notare e constatare anche voi, ha in qualche modo commentato quello che è successo, senza però dire molto. Analizzando il profilo di Valentina infatti, non si capisce bene che cosa sia accaduto tra lei e Stefano dopo le registrazioni di C’è posta per te. La puntata in onda il 7 gennaio, dovrebbe esser stata registrata in estate, o comunque subito dopo l’estate. Questo significa che sono passati un po’ di mesi da quando Stefano ha aperto la busta.

Stefano e Valentina dopo C’è posta per te, sono tornati insieme?

Che cosa ci dice il profilo di Valentina? Iniziando da questi giorni, possiamo notare che Valentina, proprio oggi, a poche ore dalla messa in onda della puntata, ha postato sui social le immagini del suo matrimonio con Stefano. Va detto che i due su instagram non si seguono, e questo lascerebbe pensare che non stanno più insieme ma che lei è ancora legata a suo marito. Poi c’è una foto di Valentina con suo figlio, che ringrazia perchè accanto a lui le difficoltà scompaiono. Tornando indietro sul profilo della ragazza, si arriva poi a ottobre. Prima di queste immagini di gennaio quindi, l’ultimo post sui social di Valentina ( almeno secondo il feed di instagram attuale) è di ottobre. “Ho camminato in equilibrio su di me..Mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime…” con questa citazione di Ultimo, Valentina posta un suo selfie, con frasi e hashtag malinconiche che lascerebbero pensare a una situazione complicata dal punto di vista sentimentale. Sempre a ottobre, postando una foto con i suoi bambini e senza suo marito, Valentina aveva scritto: “Tutto il vuoto della mia vita è riempito dai vostri sorrisi...”.

Sul profilo instagram non ci sono foto di Stefano, il marito o ex marito di Valentina, il che lascerebbe pensare che tra i due le cose non sono andate nel migliore dei modi. Ma potrebbe non significare nulla. La ragazza non si è sbilanciata e non ha raccontato molto. Lo farà? Vedremo. Ci sembra però evidente che la voce circolata, ossia che la donna fosse incinta del quarto figlio, non è reale.