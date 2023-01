Imbarazzo a La vita in diretta, Giovanna Ralli striglia Marisela Federici: “Che c’è da ridere, Gina è morta”

Puntata non facile per Alberto Matano quella de La vita in diretta di oggi: Giovanna Ralli litiga con la contessa Federici

E’ stata una puntata parecchio complicata quella de La vita in diretta di oggi 19 gennaio 2023 per Alberto Matano. Il conduttore ha avuto nello spazio iniziale del suo programma due ospiti speciali chiamate a commentare le immagini del funerale di Gina Lollobrigida e non solo. Giovanna Ralli ha iniziato subito a parlare di tutto il grande amore che il pubblico ha provato per l’attrice, di quanto Gina è stata grande nel mondo. Insieme a lei anche Marisela Federici che però ha affrontato in modo diverso il dibattito, irritando non poco, la Ralli. E non solo. Nella diretta della puntata di oggi de La vita in diretta, è intervenuta anche Mara Venier che non ha gradito l’atteggiamento della contessa. La Federici, che oggi era presente in chiesa per il funerale della Lollobrigida, ha avuto un modo di fare che non è piaciuto a Mara e neppure a Giovanna Ralli, stanca del fatto che la contessa continuasse a ridere, per ogni cosa detta da lei. Prima che la Ralli esplodesse, era stata Mara Venier a chiedere rispetto per Gina, per quello che è successo, nel giorno del suo ultimo addio: “Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che dice che c’è qualcosa di tragi-comico in questa storia. Di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere te Marisela ma ti assicuro che non fa ridere le persone che hanno voluto davvero bene a Gina” ha detto la Venier al telefono. Stanca poi della risposta della contessa, la conduttrice ha chiuso in malo modo la conversazione. “Mi spiace che Mara abbia chiuso così la telefonata” ha detto Matano, invitando le signore a mantenere i nervi saldi. Ma tra Marisela e la Ralli, sono volate altre scintille, perchè la contessa ha continuato a sorridere, e visto che si stava parlando di una donna che non c’è più, nessuno ha compreso questo suo atteggiamento.

Troppo cinica forse la contessa, poco in linea con l’atteggiamento che forse si dovrebbe avere nel giorno di un addio. Ma la Federici è stata chiara: non tollera l’ipocrisia.

La telefonata di Mara Venier a La vita in diretta

Giovanna Ralli invita la contessa a smetterla di ridere

La Ralli non ha resistito più quando per l’ennesima volta la Federici si è messa a ridere mentre lei stava parlando di quanto Gina abbia portato nel mondo la bellezza dell’italianità, il folklore del nostro paese. La Ralli davvero, esasperata dall’atteggiamento della contessa, alla fine ha chiesto perchè continuasse ad aprire la bocca solo per ridere. Il blocco, parecchio infuocato, è andato avanti con la Federici che ha commentato: “Oggi ho imparato tante cose, ad esempio anche la tolleranza“. Che cosa volesse dire, resta poco chiaro. Matano ha pensato poi di concludere invitando la contessa ad andare a bere una camomilla.