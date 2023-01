Mara Venier e Pierpaolo Pretelli fanno pace ma non tutti i fan approvano

Mara Venier e Pierpaolo Pretelli fanno un video sui social per sancire la pace ma non tutti i fan approvano

Pochi minuti fa Mara Venier ha pubblicato sui social un video che la mostra al fianco di Pierpaolo Pretelli. I due sono insieme alle prove di Domenica IN, che domani dedicherà un ampio spazio al Festival di Sanremo. Sulle note di Fiumi di parole dei Jalisse, Pierpaolo e Mara ballano insieme. In realtà già via social, c’erano stati dei segnali di questa pace fatta tra i due che in qualche modo avevano discusso a causa di una battuta infelice dell’ex velino sui social. Oggi però il passato è cancellato e Pierpaolo si mostra dunque sui social al fianco di Mara Venier. Non è chiaro se domani lo vedremo a Domenica IN in diretta su Rai 1 ( visti i suoi impegni con il GF VIP per Mediaset) o se sia passato dalle prove solo per un saluto con Mara Venier. Quello che possiamo dirvi è che i fan di Pierpaolo e dei #prelemi, non hanno accolto con grande entusiasmo questa riappacificazione. Basta dare un’occhiata ai commenti sotto le storie e i video per comprendere che questa volta, il gesto di Mara Venier, non è stato pienamente apprezzato dai fan del conduttore del GF VIP Party. Ovviamente ci sono anche tanti fan che commentano a favore di Pierpaolo che con pazienza ha saputo aspettare, dopo essersi scusato e riconquistare il cuore di Mara Venier.

Pierpaolo Pretelli torna a Domenica IN?

In attesa di capire se domani Pierpaolo ci sarà, vi mostriamo anche quello che i fan del Pretelli hanno scritto sui social, solo alcuni dei commenti. I fan della coppia scrivono: “Pierpaolo dimostra sempre con i fatti la sua buona fede e il suo cuore.. Ha la pazienza di aspettare, perdonare e farsi perdonare. Chi lo ha capito davvero sa che sarebbe arrivato questo momento.” I più cattivelli: “Mamma mia,mi dispiace per Pier che debba sottomettersi così.” E altri: “diciamo che deve farlo se vuole stare in televisione.” Un altro commento: “Senza parole è davvero un mondo dove la dignità non conta.”

Come detto in precedenza, in realtà Pierpaolo in questi mesi ha fatto in diverse occasioni delle storie dedicate a Mara Venier. E’ chiaro quindi che avessero fatto pace, oggi però sugellano il momento pubblicamente. E si sa, non si può sempre accontentare tutti i e fan spesso non approvano.