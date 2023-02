Ida-Riccardo e Alessandro: il triangolo a Uomini e Donne con torta in testa iniziale

E' ancora scontro a Uomini e Donne tra Riccardo, Ida e Alessandro. La coppia è tornata nello studio di Canale 5 per un faccia a faccia

Il triangolo che diventa un quadrilateri che diventa poi di nuovo un triangolo. A Uomini e Donne succede di tutto, anche che due personaggi usciti dal programma tornino per avere un confronto. E’ quello che vedremo nelle prossime puntate e le anticipazioni sono davvero ricchissime. Chi segue le ultime news di Uomini e Donne sa che Ida aveva chiesto di parlare con Riccardo. Lo aveva detto anche Maria de Filippi, quando Gloria aveva fatto notare la questione delle storie sui social, con l’intervista e la canzone di Shakira. E oggi, nella registrazione di Uomini e Donne del 4 febbraio, alla fine il faccia a faccia c’è stato. Ida e Alessandro sono tornati a Uomini e Donne per avere un confronto con Riccardo, rimasto da solo visto che ieri Gloria ha deciso di abbandonare il programma, delusa e amareggiata.

Uomini e Donne: la torta in testa a Riccardo

Prima di arrivare al confronto, stando a quelle che sono le anticipazioni che circolano in rete, ci sarebbe stato un altro momento particolare con Riccardo protagonista. Tina Cipollari gli ha tirato una torta in testa ma non è ancora chiaro il motivo.

Uomini e Donne news e anticipazioni: il faccia a faccia

Ci sono ancora poche notizie su quello che è successo nella registrazione del 4 febbraio ma dal poco che trapela sui social si apprende che Ida, Riccardo e Alessandro, se ne sono dette di cotte e di crude. Il Vicinanza lo ha accusato di essere un uomo di 45 anni che vive ancora con sua madre. Riccardo per tutta risposta ha puntato il dito contro Ida, dicendo che non è una buona madre ( smentendosi per la milionesima volta visto che ha sempre parlato bene della sua ex da questo punto di vista, e mostrando comunque di essere parecchio indelicato).

Sta di fatto, che se le tre persone coinvolte in questo triangolo, non fossero ancora coinvolte in questa relazione a tre, non avremmo bisogno di dover assistere a un confronto. Possibile che ci sia tempo da perdere per andare in uno studio e fare un faccia a faccia? Non sarebbe meglio invece, farsi un week end fuori e non pensare a Riccardo?