Crescono gli ascolti di Tali e quali, calano quelli di C’è posta per te ma vince ancora Maria

E' ancora C'è posta per te il programma più visto del sabato sera ma in calo con gli ascolti: ecco i dati del 4 febbraio 2023

Nuova sfida al sabato sera e nuova vittoria per C’è posta per te, leader al sabato sera. Questa edizione del programma di Canale 5 però non decolla. Numeri sempre eccellenti quelli che il programma di Maria de Filippi porta a casa ma siamo ben lontani dai 6 milioni a cui ci aveva abituato lo scorso anno. E’ cambiato tanto in meno di 365 giorni. Niente più restrizioni, niente più lockdown, la paura del covid che sembra essere un ricordo. Insomma al sabato sera si esce e forse anche per questo, C’è posta per te non brilla come un anno fa. Nella serata del 4 febbraio, il programma di Canale 5 è più vicino ai 4 milioni che ai 5, merito anche di Tali e quali che per la serata finale ha conquistato il miglior risultato in prime time. Quasi 3,7 milioni. Non male per il programma di Rai 1 con Carlo Conti.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto del 4 febbraio 2023.

Gli ascolti del 4 febbraio 2023: ecco i dati della prima serata

Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:32 alle 00:45, ha registrato un ascolto medio di 4.472.000 spettatori con uno share del 29%. Lo share è impressionante è chiaro, ma dipende sempre dalla nuova rivelazione. Vedremo adesso che cosa succederà sabato prossimo, quando C’è posta per te andrà contro il Festival.

Nella serata di ieri, sabato 4 febbraio 2023, su Rai1 la finale di Tali e Quali, in onda dalle 21:37 alle 00:13 ha incassato il suo miglior risultato con una media di 3.676.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Rai3 Città segrete in replica sigla 1.076.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 Il ragazzo che diventerà re in prima tv ha intrattenuto 932.000 spettatori (5.1%).

Su Rai2 F.B.I. fa 776.000 spettatori (4%) e F.B.I. International 649.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Non c’è due senza quattro totalizza un a.m. di 625.000 spettatori (3.5%). Su La7 Allarme rosso ha registrato 337.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 385.000 spettatori (2%). Sul Nove Bombe su Auschwitz è seguito da 167.000 spettatori (0.9%).