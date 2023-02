Per il suo Viva Rai 2 a Sanremo Fiorello sceglie Alessia Marcuzzi

Ci sarà anche Alessia Marcuzzi al fianco di Fiorello per Viva Rai 2 speciale Sanremo

Alessia Marcuzzi sempre più volto Rai. La sua prima volta da Fiorello per Viva Rai 2 non era andata nel migliore dei modi visto che a causa del traffico di Roma, la conduttrice era arrivata quando ormai per il programma, era tempo di titoli di coda. Ma si rifarà. Lo ha annunciato ieri la stessa Marcuzzi in diretta con Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa in onda il 5 febbraio su Rai 3. E’ lei la donna che Fiorello ha scelto per il suo Viva Rai 2 a Sanremo ( ma su Rai 1). Per chi non lo sapesse, il programma di Fiorello quest’anno avrà un compito speciale: raccontare il Festival subito dopo i saluti da Amadeus, su Rai 1. Non sarà un dopo Festival, questo lo ha già detto Fiorello. Ma sarà Viva Rai 2 che parla soprattutto di Sanremo, da Roma. Il glass non si sposta, come il pubblico ha già avuto modo di vedere, resta tutto in via Asiago. Fiorello sarà a Roma e chissà, forse nelle 5 serate del Festival farà una breve incursione in collegamento, magari anche intorno alla mezzanotte per ricordare al pubblico che alle 2 si andrà in onda ( da scaletta l’inizio di Viva Rai 2 su Rai 1 è previsto per l’1,30 ma c’è qualche perplessità sul fatto che si riesca a rispettare le tempistiche).

Al fianco di Fiorello dunque, Alessia Marcuzzi, a Roma. Che cosa farà la conduttrice?

Alessia Marcuzzi con Fiorello per il suo Viva Rai 2 speciale Sanremo

Proprio ieri sera, nello studio di Fabio Fazio, la Marcuzzi ha confermato: “Mi ha chiamato Fiorello stamattina: ‘Sarai la donna del mio festival, di Viva Rai2 e Viva Sanremo’. Sarò con loro, ma non so cosa farò. Mi ha chiamato e mi ha chiesto: ‘Sei pronta a tutto? A fare le scalinate, a commentare, ti mettiamo sul tetto del glass…” .

Insomma al momento neppure Alessia Marcuzzi sa molto bene quello che sarà il suo ruolo: “Ho risposto che faccio tutto” ha detto la conduttrice che sul palco di Boomerissima ha già dimostrato di poter fare davvero tutto, dal ballo al canto. Per cui lo spettacolo è davvero assicurato.