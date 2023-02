Chi l’ha visto batte Canale 5 nella settimana di Sanremo: pubblico fedele alla Sciarelli

Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto batte Canale 5 nella settimana del Festival: ecco i numeri

E’ la settimana del Festival ma anche la settimana in cui Canale 5 ha deciso di tornare a fare controprogrammazione a Sanremo. Così dicono, anche se i numeri sono quelli di una rete poco competitiva. L’8 febbraio 2023 non solo Amadeus ha scritto un nuovo record, volando ancora e non perdendo ascolto nella seconda serata del Festival ma Rai 3 ha battuto Canele 5. La Rai ha scelto di rispondere a Mediaset mandando in onda Chi l’ha visto su Rai 3 e Federica Sciarelli non se l’è fatto ripetere due volte. Numeri buoni per Chi l’ha visto che non ha perso i suoi fedelissimi. Quasi un 700 mila spettatori in meno rispetto al solito ma Chi l’ha visto batte Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e il tanto basta per eleggere Federica Sciarelli queen del mercoledì sera. Così si fa!

Ma vediamo i numeri della serata dell’8 febbraio 2023.

Gli ascolti dell’8 febbraio 2023: ecco i numeri della prima serata

Se la missione di Canale 5 era quella di mettere in difficoltà Rai 1 , bhè la missione è fallita. Ci sono solo due altre possibilità: oggi, con il GF VIP e sabato sera con C’è posta per te. Staremo a vedere.

Qui il focus su Sanremo 2023

Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.209.000 spettatori con il 5.62%. Una puntata anche molto molto interessante quella di Chi l’ha visto che non ha raccontato storie o altro ma ha seguito in diretta aggiornamenti e notizie in tempo reale.

Su Canale5 Compromessi sposi ha incollato davanti al video 987.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Rai2 American Assassin è scelto da 382.000 spettatori (1.61%). Su Italia1 Giustizia privata ha raccolto 981.000 spettatori (4.16%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 438.000 spettatori (2.31%). Su La7 Atlantide raggiunge 405.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone segna 102.000 spettatori (0.4%).