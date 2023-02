Mara Venier pronta a lasciare Domenica In

Questa volta Mara Venier sembra decisa a lasciare Domenica In

Mara Venier desidera dedicarsi alla sua famiglia e Domenica In non le lascia il tempo necessario per farlo. La conduttrice ne ha parlato in un’intervista alla rivista DiPiù e ha confermato che ovviamente suo marito Nicola Carraro ha un ruolo fondamentale in questa scelta. Sono dichiarazioni di Mara Venier sulla sua amata Domenica In che ci lasciano perplessi. Anche in passato ha avuto un momento in cui sembrava pronta a dire addio a Domenica In ma è durato pochissimo, ci ha ripensato subito e capito che sarebbe stato un errore, che quella era la seconda importante opportunità che la vita le stava dando. Qualcosa deve essere cambiato adesso per Mara Venier che non ha più lo stesso entusiasmo di lavorare per un programma che la impegna un anno intero.

Mara Venier lascia Domenica In per la famiglia

E’ stanca ma non sta pensando di dire basta alla tv, non vuole smettere di lavorare ma solo di condurre il programma della Domenica. Per andare in onda ogni domenica per così tanti mesi non può fare molto altro nella sua vita, anche se non si ferma mai. Per esempio non può seguire suo marito a Santo Domingo, paradiso in cui lui vorrebbe vivere per gran parte dell’anno.

“Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno”.

Nicola Carraro le rinfaccia di lavorare tanto, troppo, è l’unico rimprovero e la Venier ha capito che ha ragione. “Ha ragione Nicola, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”.

La conduttrice ha anche aggiunto: “È un uomo buono, generoso e riesce come nessun altro a darmi serenità. Io sono fumantina ma lui con la sua ironia e la sua dolcezza riesce sempre a sdrammatizzare tutto”.

Come farà il pubblico di Domenica In senza di lei? In realtà già in passato sembrava sul punto di lasciare ma forse questa volta è diverso, forse davvero nella prossima stagione Mara Venier non sarà più al comando del programma della domenica di Rai 1. Quale potrebbe essere un programma per lei meno impegnativo?