La Champions fa crollare sotto i 4 milioni Che Dio ci aiuti 7: allarme rosso per la fiction di rai 1

Gli ascolti del 21 febbraio 2023: finisce quasi in pareggio tra Rai 1 e Canale 5 ma la fiction Che Dio ci aiuti 7 ha un problema

Serata molto ricca quella del 21 febbraio 2023 e non era semplice fare un pronostico per la vittoria finale, visti anche gli ascolti in calo di Che Dio ci aiuti 7. I dati auditel relativi alla serata di ieri ci rivelano che alla fine la vittoria è andata a Che Dio ci aiuti che per un soffio ha battuto la Champions su Canale 5 anche se potremmo dire che è stato un pareggio. Se è vero che lo share vede Rai 1 balzare in avanti, di pochissimo, in spettatori la partita ha fatto meglio. Una serata buona quindi sia per Rai 1 che per Canale 5 a giudicare dagli ascolti tv del prime time. Ma per Che Dio ci aiuti 7, c’è un problema che è sotto gli occhi di tutti.

La fiction di Rai 1 purtroppo stenta a decollare per diverse ragioni. L’assenza di Elena Sofia Ricci e del suo personaggio, suor Angela si fa sentire tutta, così come quella di Suor Costanza, con la meravigliosa Valeria Fabrizi. Non solo. Cast a parte, il vero problema di questa settima stagione di Che Dio ci aiuti è che proprio non va. E’ lenta, noiosa, ripetitiva. Persino il pubblico più affezionato si è stancato di vedere sempre le stesse storie. E tra l’altro gli irriducibili preferiscono seguirla su RaiPlay senza essere costretti ad attendere una prima serata che inizia, se tutto va bene, alle 21.40. Sia chiaro: parliamo sempre di ottimi numeri, perchè la media di 4 milioni di spettatori resta buona, ma siamo ben lontani dai dati di ascolto che rendevano questa fiction una delle più attese e anche commentate sui social. Oggi si è perso anche quello.

Gli ascolti del 21 febbraio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Che Dio Ci Aiuti 7 ha appassionato 3.978.000 spettatori pari al 20.7%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Eintracht Francoforte-Napoli ha raccolto davanti al video 4.295.000 spettatori pari al 20.3% di share. Mancano ancora 4 puntate per la fiction di Rai 1 e il rischio che si chiuda al ribasso, è dietro l’angolo.

C’era grande attesa per il dato auditel della prima puntata di Belve che esordisce con 839.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.246.000 spettatori con l’8.8% . Il doppio dello share per il programma di Belen Rodriguez.

Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 798.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 843.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.138.000 spettatori con uno share del 6.3%. Da segnalare quindi che Rai 2 ha battuto Rai 3 in numero di spettatori, con una durata però inferiore del programma. Nella sfida tra talk ha la meglio Floris anche se Giordano batte la Berlinguer.

Su Tv8 Amore, romanticismo e cioccolato segna 269.000 spettatori con l’1.3%.