Il grazie di Maria da C’è posta per te: il “primo” ritorno in tv dopo il lutto

Maria de Filippi torna in tv con la nuova puntata di C'è posta per te: prima il messaggio per ringraziare tutti dopo la settimana più brutta della sua vita

E’ la prima volta che Maria de Filippi commenta in qualche modo, quello che è accaduto; è la prima volta che parla dopo la morte di Maurizio Costanzo. Lo ha fatto tramite un messaggio, come è nel suo stile, prima della puntata di C’è posta per te del 4 marzo 2023. Chi conosce bene la conduttrice sa che Maria non usa i social e non ha dei profili pubblici personali. Per questo spesso, quando ha bisogno di comunicare qualcosa, lo fa tramite le pagine seguitissime dei suoi programmi. Dopo la morte di Maurizio Costanzo però, non ha voluto dire nulla. Ha preferito il silenzio. Solo ieri sera, pochi secondi prima della puntata di C’è posta, il pubblico, che immaginiamo fosse numerosissimo davanti alla tv, ha letto le parole di Maria. Un messaggio breve ma intenso, per ringraziare tutte le persone che le sono state vicino in questa settimana. La redazione di C’è posta ha anche dovuto precisare che la puntata del programma di Canale 5 è stata registrata in precedenza, perchè si sa, purtroppo la sensibilità del pubblico, spesso va oltre e le cattiverie che abbiamo letto on line in questi giorni, sono state le più disparate. Puntata registrata, e non è stato specificato che è stata registrata prima della morte di Maurizio, ma questo lo aggiungiamo noi, perchè probabilmente esisterà un prima e un dopo e ci accorgeremo tutti della differenza. Ieri abbiamo visto la Maria di sempre, forse con qualche preoccupazione in più. Ma non era ancora la Maria de Filippi rimasta da sola, senza il suo amato Maurizio.

Le parole di Maria de Filippi per ringraziare il pubblico

“Stasera vorrei ringraziare voi per la vostra grande partecipazione, per il tantissimo affetto che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria” queste le parole della conduttrice di C’è posta per te. Non cita Maurizio, forse non riesce ancora a capacitarsi di non avere il suo compagno di vita sempre al suo fianco.

Gli ascolti di C’è posta per te nella serata del 4 marzo 2023

Penultima puntata di C’è posta per te dopo la sosta di una settimana. Si attendono come sempre per le 10 del mattino i dati di ascolto per il ritorno in tv di Maria de Filippi.