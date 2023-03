Miracolo Terra Amara: la soap batte Domenica In e Verissimo ne approfitta

Terra amara vola su Canale 5 anche nella domenica pomeriggio e regala la vittoria a Mediaset dopo le 15: Domenica IN resta indietro, gli ascolti

Pensavamo fosse quasi del tutto scontato il dominio assoluto di Domenica IN, dopo l’arrivederci di Maria de Filippi alla domenica pomeriggio. E invece, il programma di Mara Venier, sta incontrando non poche difficoltà nella seconda parte, quella che inizia dopo le 15 e che vede Terra Amara in onda su Canale 5. La soap di Canale 5, capace di raggiungere in settimana anche picchi di 3 milioni di spettatori, sta facendo un ottimo lavoro anche nel week end, tanto che ieri, Ylmaz, Demet e Zuleyha hanno battuto Mara Venier. Domenica IN resta infatti indietro nella seconda parte, con Canale 5 che vede la sua curva sollevarsi e anche Verissimo batte quindi senza nessuna difficoltà Da noi a ruota libera. Non ci resta che dare una occhiata a tutti i dati auditel relativi al pomeriggio di Rai 1 nella giornata del 26 marzo 2023.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: tutti i dati del 26 marzo

Iniziamo quindi dalla sfida tra Rai 1 e Canale 5.

Su Rai 1 Domenica In inizia con la presentazione vista da 2.357.000, 17,39%, nella prima parte 2.629.000, 20,57%, nella seconda 2.208.000, 18,68% di share e nella terza 1.904.000, 16,98% di share; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.727.000, 14,58%. La prima parte di Domenica IN, dedicata a Paolo Limiti, tiene botta e batte Beautiful su Canale 5. Ma è con la seconda parte che si cala e si perde contro Canale 5, sia per share che per numero di spettatori.

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.558.000, 18,61%, Beautiful 2.199.000 telespettatori, share 16,72%, Terra Amara 2.347.000, 19,16%. Su Canale 5 con Terra amara quindi si riprendere la leadership che poi resta a Verissimo che ieri è partito con 2.214.000, 19,55% e nei Giri di Valzer è cresciuto ancora con 2.298.000, e 19,10% di share.

Vediamo le altre reti. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 531.000, 4,07%. Vorrei dirti che… 343.000, 2,78%; Domenica Dribbling 237.000, 2,06%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.089.000, 8,69%, e nel segmento Il mondo che verrà 945.000, 8,01%; quindi Rebus 835.000, 7,43%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 992.000, 8,50%, e nel programma 1.282.000, 10,42%. Nessuna sorpresa neppure questa domenica con Rai 3 che batte Rai 2 senza nessuna difficoltà.

Su Italia 1 il film Mars Attaks! ha registrato un netto di 436.000 telespettatori, 3,55% e Camera Cafè 172.000, 1,44%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 144.000 telespettatori, 1,20% di share, mentre il film I fuorilegge della Valle Solitaria un netto di 474.000, 4%. Su La7 Atlantide ottiene 194.000 telespettatori, share 1,58% e 240.000, 2,06%.

Per gli appassionati qui gli ascolti della prima serata