Miracolo Imma Tataranni: in replica batte tutti, disastro Canale 5

Imma Tataranni dà il via alle repliche di Rai 1 e fa il miracolo: oltre 3,6 milioni di spettatori su Rai 1, disastro Canale 5. Ecco i dati del 28 marzo 2023

Se da un lato Rai 1 può festeggiare con i grandi ascolti di Imma Tataranni in replica ( ha fatto la stessa media della serie Resta con me e del Commissario Ricciardi pur essendo andata in onda solo pochi mesi fa), dall’altro il pubblico che potrebbe godersi qualcosa di nuovo, deve accontentarsi delle repliche. Anche perchè, se questi sono i risultati, la Rai non avrà nessun motivo di ripensare alla programmazione primaverile-estiva totalmente caratterizzata dalle repliche. Nella prima serata del 28 marzo 2023 infatti volano le repliche di Imma Tataranni che vincono la serata con oltre 3,6 milioni di spettatori. A seguire praticamente, le altre reti, sono tutte sullo stesso livello. Disastro per Canale 5 nonostante abbia mandato in onda uno dei film italiani più belli degli ultimi anni. Peccato che il pubblico ormai, non si aspetti più nulla da Canale 5 e soprattutto non accetti di dover iniziare a vedere un film ( che trova su Prime video o Netflix) alle 22.

Ma vediamo gli ascolti del 28 marzo 2023.

Gli ascolti del 28 marzo 2023 prima serata: ecco i dati auditel

Su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in replica, ha registrato 3.668.000 telespettatori, share 21,18%. Dopo Rai 1, il vuoto assoluto. Gli altri canali infatti, hanno a stenti superato il milione di spettatori. Un crollo clamoroso, soprattutto per Canale 5.

Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.126.000, 5,29% e nel programma 1.313.000 telespettatori, share 9,85%. Su Canale 5 il film Supereroi ha ottenuto un netto di 1.256.000, 8,10%. Italia 1 quindi con il programma di Belen, fa meglio di Canale 5.

Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.190.000, 7,08%. Su Rai 2 Dalla strada al palco ha registrato un netto di 1.162.000, 7,25%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 961.000 con il 5,77%. Questo significa che Nekm con il suo 7,25 % di share, ha fatto meglio di La7 e di Rai 3 ma anche di Rete 4. Su Rete 4 infatti Fuori dal coro ha ottenuto 795.000 telespettatori, share 5,47%. Dopo la chiusura ottima di Belve, Dalla Strada al palco torna e regala buoni numeri a Rai 2. Peccato per la chiusura oltre la mezzanotte abbndante.

Su Nove il film Io, robot ha registrato 349.000 telespettatori, share 1,9%. Su Tv8 il film Prospettive di un delitto è stato visto da 286.000 telespettatori, share 1,5%. Meglio del Nove e di Tv8 fa Real Time con il Primo appuntamento di Flavio Montrucchio anche questa settimana sopra i 400 mila spettatori con il 2.2% di share.