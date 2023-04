Crolla il pomeriggio di Canale 5 senza Uomini e Donne ma Rai 1 non ne approfitta

Senza Uomini e Donne il pomeriggio di Canale 5 vince ma non convince: ecco tutti i dati del 21 aprile 2023

Piccolo cambio di programmazione il 21 aprile 2023 nel pomeriggio di Canale 5, grande differenza dei dati auditel di una fascia che di solito, è imbattibile. Uomini e Donne ieri non è andato in onda e l’assenza del programma di Maria de Filippi si è fatta sentire, eccome se si è fatta sentire. Al posto di Uomini e Donne un lungo speciale di Amici che ha battuto comunque Rai 1 ma che ha incassato ascolti molto lontani rispetto alla classica media di rete. Bene invece come sempre Terra amara e Beautiful mentre dopo Amici, tutti i programmi in onda, hanno risentito dell’assenza di Uomini e Donne. Da 3 milioni a una media di 1,8 milioni, è chiaro che il calo si senta. In ogni caso Rai 1 non ne ha approfittato in nessun modo. Gli ascolti di Oggi è un altro giorno sono identici a quelli di sempre e anche Il paradiso delle signore, non è cresciuta. Bene invece su Rai 2 Milo Infante con il suo Ore 14 con quasi 800 mila spettatori.

Ma vediamo nel dettaglio i dati del pomeriggio del 21 aprile 2023.

Gli ascolti del pomeriggio: senza Uomini e Donne Canale 5 cala ma vince lo stesso

Su Canale5 Beautiful conquista 2.671.000 spettatori (21.2%) e Terra Amara 2.635.000 spettatori (22%), mentre Speciale Amici è seguito da 1.861.000 spettatori (19.3%), Amici da 1.478.000 spettatori (18.1%) e L’Isola dei Famosi da 1.312.000 spettatori (16.5%). A seguire Un Altro Domani sigla 1.183.000 spettatori (15%), mentre Pomeriggio Cinque incolla davanti al video 1.235.000 spettatori (15.2%) nella presentazione, 1.354.000 spettatori (15.4%) nella parte più corposa e 1.332.000 spettatori (14%) ne I Saluti. I dati ci mostrano come l’assenza di Uomini e Donne si sia fatta sentire ma come allo stesso tempo, anche grazie alle due imbattibili soap della rete, il pomeriggio abbia comunque visto la rete leader.

Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.651.000 spettatori con il 16.3% (presentazione a 1.621.000 e il 13.5%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.737.000 spettatori con il 21.2% e, dopo il Tg1 a 1.425.000 spettatori e il 18.2%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.985.000 spettatori con il 22.5% (presentazione a 1.670.000 e il 21.1%). Inevitabile caso fisiologico per via della primavera ma Matano resta sempre vicino ai 2 milioni di spettatori.

Su Rai3 Tg Regione informa 2.038.000 spettatori (16.6%); Aspettando… Geo arriva a 448.000 spettatori (5.6%) e Geo a 994.000 spettatori (11.1%).

Su Rai2 Ore 14 interessa 778.000 spettatori pari al 6.9% e BellaMa’ 542.000 spettatori pari al 6.4%. A seguire Candice Renoir sigla 260.000 spettatori pari al 3.2%. Da notare gli ascolti di Ore 14 ottimi, con una puntata purtroppo amara che si è aperta con le immagini delle due giornaliste Rai, Tatiana Bellizzi per Ore 14 e Barbara di Palma per La vita in diretta, aggredite.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 734.000 spettatori con il 6.5%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 347.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Quel maledetto colpo al Rio Grande Express è la scelta di 335.000 spettatori con il 3.8%.

Vediamo le altre reti. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 493.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 610.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 576.000 spettatori (5.3%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 367.000 spettatori (3.7%). A seguire N.C.I.S. New Orleans ha conquistato 296.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 254.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 189.000 spettatori (2.2%).Su La7 Tagadà è visto da 308.000 spettatori pari al 3.4% (presentazione a 356.000 e il 3%, #Focus a 187.000 e il 2.3%), mentre C’era una volta il Novecento raggiunge 111.000 spettatori pari all’1.4%.