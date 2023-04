Amici 22 ri-affossa Il cantante mascherato 4 che finalmente chiude i battenti: Maria regina del sabato sera

Ennesimo flop per il sabato sera di Rai 1, ennesima vittoria per Maria de Filippi con Amici 22: chiude con dati disastrosi Il cantante mascherato 4. Ecco i dati di ieri

Ultima sfida al sabato sera tra ll cantante mascherato 4 e Amici 22. Una sfida che non ha mai avuto senso di esistere, visto che il talent di Canale 5 ha sempre dominato nel sabato sera. E’ successo lo stesso anche il 22 aprile 2023, con l’ultimo scontro a distanza per gli ascolti del sabato sera. Prima di parlare di numeri, permetteteci anche di dire una cosa: la chiusura di un programma quasi alle 2 di notte è totalmente imbarazzante, oltre che irrispettosa nei confronti di tutto. Lo diciamo sempre: vale per l’Isola dei famosi, vale per il Grande Fratello VIP, e vale anche per Il cantante mascherato che ieri sera, si è allungato senza nessun perchè ( se non quello legato ai punti di share da conquistare in modo disperato), fino alle 2 di notte. Pubblico che sbadigliava, giurati praticamente muti, non avendo più nulla da dire, lunghe pause di silenzi totalmente imbarazzanti in uno show del sabato sera. Una degna conclusione per una edizione da dimenticare del programma di Milly Carlucci. Un peccato per una professionista come lei, ma bisognerebbe saper anche scegliere, valutare e non illudersi che portando il mondo di Ballando con le stelle in quello del Cantante mascherato, si possa fare un buon lavoro. Non è successo.

Ma torniamo adesso ai numeri della prima serata del sabato sera.

Gli ascolti del 22 aprile 2023: ecco i dati auditel

Con una media di 4.038.000 e il 26.5% di share la puntata di Amici 22 in onda il 22 aprile 2023 su Canale 5 vince senza nessuna difficoltà la sfida del sabato sera contro Rai 1. Facciamo notare tra l’altro che Amici ieri sera ha chiuso a mezzanotte e 20 minuti. A dimostrazione che uno show con buoni ascolti può chiudere in orario decente.

Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:22 alle 1:37, ha conquistato 2.223.000 spettatori pari al 20.4% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:35 alle 22:22, a 2.838.000 e il 15.9%).

Su Rai2 F.B.I. è stato visto da 1.143.000 spettatori (6.3%) e F.B.I. International 965.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Jurassic Park III ha intrattenuto 812.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui sigla 727.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 la novità Sette Giorni debutta totalizzando un a.m. di 386.000 spettatori (2.3%). Non benissimo Rete 4 al sabato sera viene battuta infatti da La7 e quasi pareggia anche con Tv8 e Nove. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 540.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 4 Hotel segna 359.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chernobyl – Fuga dall’inferno è seguito da 324.000 spettatori (2.1%).