La figlia di Little Tony non dimentica, Cristiana Ciacci: “Lui non mi ha voluta in quella puntata”

La figlia di Little Tony è un fiume in piena contro suo padre, Little Tony

Era il 9 marzo del 2013, l’ultima esibizione in televisione di Little Tony e a Domenica In oggi Mara Venier ha chiesto alla figlia, Cristiana Ciacci, il suo consenso per mandare in onda quell’ultima apparizione. Pochi giorni dopo Little Tony è morto lasciando a Cristiana il dolore perché in quella occasione non l’aveva voluta con lui.

Tutta colpa dell’anoressia di Cristiana, perché Little Tony non l’accettava, pensava non fosse una malattia, magari solo capricci. Oggi, dopo le tantissime interviste la figlia di Little Tony è un fiume in piena nel raccontare le mancanze, i vuoti.

La figlia di Little Tony: “lui non mi aveva voluta in quella puntata”

Sono morti entrambi i suoi genitori, sono passati tanti anni ma Cristiana sembra non dimenticare nulla. A Mara Venier e al pubblico di Domenica In racconta quanto le fa male ogni volta rivedere quell’ultima esibizione di suo padre, soprattutto perché lei non c’era, perché non l’aveva voluta.

Non è un suo pensiero, no, ricorda le parole del cantante, le disse che non la portava per colpa dell’anoressia, perché non sapeva più cosa rispondere alle persone che gli facevano domande sulla sua magrezza.

Cristiana Ciacci le sue lacrime

Cristiana Ciccia: “Mi hanno lasciato con una cinquantina di tate”

Fa mandare in onda quelle immagini, sa che sono il giusto omaggio a suo padre, che anche se stava malissimo era lì sul palco, in tv, per la sua musica, per il suo pubblico. Le fa male mentre lo guarda però prima tira fuori ancora una volta tutto il suo passato e lo fa senza fermarsi un attimo, dicendo così tante cose.

“Io non avevo nessuno dei due io ero proprio sola” Cristiana Ciacci parla di entrambi i genitori.

Mi hanno lasciato con una cinquantina di tate che non gli importava niente di me. Io ero figlia unica, ero sola e per questo ho sempre cercato negli uomini…

La figlia di Little Tony porta ancora dentro ogni mancanza, ogni episodio che l’ha resa sola e triste. E’ mamma di cinque figli ma il suo passato non riesce a dimenticarlo, il suo dolore non riesce a trasformalo. E’ questa l’impressione che dà ancora una volta al pubblico.

Cristiana Ciacci piange a Domenica In

Cristiana piange guardando i video di suo padre. In studio ci sono gli amici, i colleghi di Little Tony, lui non c’è ma per sua figlia non c’è stato tante volte. I suoi bambini arrivano in studio, alcuni non sono più così piccoli ma ancora una volta vedono la loro mamma piangere.