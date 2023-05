Mattia Zenzola e Benedetta infiammano l’asfalto di via Asiago, peccato per l’intruso di Viva Rai 2

Benedetta e Mattia Zenzola che show a Viva Rai 2 brillano nel programma di Fiorello: ecco il video

Ed ecco arrivato anche il momento del vincitore di Amici 22. Nella puntata di Viva Rai 2 del 31 maggio, tra gli ospiti di Fiorello anche Mattia Zenzola che insieme a Benedetta ha letteralmente infiammato l’asfalto di via Asiago con una delle esibizioni tra le più belle viste nel programma di rai 2. Un talento davvero unico quello di Mattia che arriva nel programma di Fiorello a pochi giorni di distanza da Angelina, un’altra che aveva acceso l’entusiasmo del pubblico della rete.

Un grande spettacolo quello che Benedetta e Mattia hanno portato in via Asiago…Peccato per un piccolo inconveniente. Un intruso che ha in qualche modo rovinato la coreografia. Siamo ironici ovviamente, perchè Biggio, da assoluto protagonista di questa prima edizione di Viva Rai 2 con la sua arte, non può che rendere speciali e uniche le coreografie che lo vedono protagonista, proprio come è successo oggi…

“Domani mattina sveglia presto” aveva detto Mattia Zenzola, ancora incredulo di essere approdato presso gli studi Rai per una delle sue prime più importanti ospitate fuori da Mediaset.

L’imperdibile esibizione di Benedetta e Mattia a Viva Rai 2

Tutti pazzi per Mattia Zenzola star anche per Viva Rai 2

E ovviamente, come succedeva ogni volta in cui il ballerino era protagonista di uno dei momenti di Amici, il pubblico sui social è impazzito anche questa mattina, con tantissimi messaggi e complimenti per il vincitore del talent di Maria de Filippi.

Ma ci rendiamo conto che è riuscito a far ballare anche Biggio?! Sui tacchi?! La professionalità, la maestosità, il Talento di Mattia Zenzola!#mattiazenzola #vivarai2 pic.twitter.com/PWAy8sBaqo — Chri&Matti (@Matti___Chri) May 31, 2023

Non a caso il nome di Mattia è andato in tendenza questa mattina presto su Twitter, e i video con lui e Benedetta che ballano in via Asiago spopolano sui social. Un momento sicuramente molto bello e chissà, magari ci sarà anche un bis.

Dove rivedere la puntata di Viva Rai 2 con Mattia Zenzola

Per chi se lo fosse perso, per chi si fosse persa l’esibizione di Mattia Zenzola a Viva Rai 2 nulla è perduto. Vi ricordiamo infatti che tutte le puntate del programma di Fiorello sono disponibili nel catalogo di RaiPlay per cui potrete recuperarla in ogni momento.

Viva Rai 2 verso il gran finale

Il programma di Fiorello, capace di incollare anche a fine maggio quasi 1 milione di spettatori davanti alla tv, è ormai alle battute finali. Ultime puntate questa settimana e poi si chiude alla grande la prossima con l’ultima puntata in onda il 9 giugno su Rai 2. In attesa ovviamente di un commento su una possibile seconda stagione.