Le scuse di Mara Venier alla madre dell’assassino di Giulia: “Non volevo mancarle di rispetto”

Le parole di Mara Venier dopo la polemica sui social con le scuse alla madre dell'uomo che ha ucciso Giulia Tramontano

Puntata iniziata in modo un po’ discutibile quella di Domenica IN di oggi, 4 giugno 2023. Non era di certo nell‘intento di Mara Venier, ferire la famiglia di Alessandro Impagnatiello, che sta affrontando un dramma inimmaginabile. Ma le sue parole, all’inizio della puntata di oggi di Domenica IN, con il suo ricordo per Giulia, hanno destato parecchie polemiche.

Una vera e propria indignazione tra il pubblico di Domenica IN che ha commentato sui social, non riuscendo a comprendere fino in fondo se fosse davvero necessario il discorso che Mara Venier ha fatto. La conduttrice, dopo esser stata informata di quello che stava succedendo, ha deciso poi, prima della fine della puntata, di spiegare quella che era la sua intenzione.

Le parole di Mara Venier che si è scusata con la madre di Alessandro Impagnatiello

Qualche minuto prima di concludere la puntata di oggi di Domenica In, la Venier ha spiegato al suo pubblico quella che era la sua intenzione e ha detto:

All’inizio ho voluto ricordare Giulia Tramontano, poi ho parlato della mamma dell’assassino, che ha confessato e che tutti definiscono mostro, non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro.

Io ho visto la sua intervista drammatica, che ha fatto male anche a noi, straziante, credo che il dolore sia enorme. Quando io ho detto quelle parole, ‘Sì, suo figlio è un mostro’, io non volevo assolutamente mancarle di rispetto, io le chiedo scusa. Signora Sabrina lei è una vittima e sta affrontando un dolore immenso, a me vedere quell’intervista mi ha straziata dal dolore, perché posso capire cosa stia vivendo, se ho sbagliato all’inizio le chiedo scusa, voglio farle sapere che le siamo vicini perché il dolore è enorme.

La conduttrice ha poi concluso con queste parole:

Mi hanno riferito che sono nate già molte polemiche e io volevo smorzarle subito, perché non mi appartengono

Ma ovviamente, le polemiche sui social, non si sono interrotte.