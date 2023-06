Home » Programmi TV » Fulvio Marino lascia E’ sempre mezzogiorno dopo tre anni accanto ad Antonella Clerici? Programmi TV Fulvio Marino lascia E’ sempre mezzogiorno dopo tre anni accanto ad Antonella Clerici? Aurora Davvero Fulvio Marino lascia E' sempre mezzogiorno e dice addio ad Antonella Clerici?

Davvero Fulvio Marino lascia E’ sempre mezzogiorno? Oggi va in onda l’ultima puntata del fortunato programma di Antonella Clerici e come sempre si fanno i bilanci, sappiamo già che ritroveremo a settembre E’ sempre mezzogiorno ma chi ci sarà con la Clerici e soprattutto chi non ci sarà?

Ieri la conduttrice ha già lasciato intendere che qualcuno sta per salutare il suo gruppo, che nella prossima edizione non farà parte del cast di E’ sempre mezzogiorno. L’ha anticipato mentre era accanto a Fulvio Marino, mentre l’esperto in lievitazioni, farine e impasti ci regala un’altra delle sue deliziose ricette, le focaccine morbide allo yogurt.

L’addio di Fulvio Marino ad Antonella Clerici

Fulvio Marino il legame con Antonella Clerici

Non è ancora ufficiale, forse nella diretta di oggi 9 giugno 2023, nell’ultima puntata di questa edizione di E’ sempre mezzogiorno la Clerici saluterà Fulvio Marino e per lui non ci sarà l’arrivederci a settembre. Ne sono convinti molti dei follower che seguono ogni giorno il programma di cucina sia sui social che in tv.

Non è la prima volta che la Clerici punta su qualcuno, lo aiuta a spiccare il volo e poi lo lascia libera di andare via, di provare altre strade, altri successi, fare altre esperienze. Per tre anni abbiamo visto Fulvio Marino preparare pane, focacce, dolci, panini, grissini, crackers, davvero di tutto. Ha sfornato così tante ricette che forse le ha terminate.

Sempre presente, ogni giorno nel suo angolo, cosa concessa solo a lui nel bosco di E’ sempre mezzogiorno. E’ stato capace di superare qualunque problema in diretta senza mai far pesare nulla al pubblico e al resto del cast. Non ha battuto ciglio nemmeno quando ha avuto pochissimo tempo a disposizione e ha riso le volte che Antonella Clerici ha dimenticato di salutarlo.

Fulvio Marino da La prova del cuoco a oggi

Il pubblico lo ricorda le prime volte accanto a Gabriele Bonci, esperto di farine, e come sempre Antonella Clerici ci ha visto lungo e il pubblico di Rai 1 non ha smesso di apprezzare. Da La prova del cuoco a E’ sempre mezzogiorno, protagonista, sempre, ma forse dalla prossima stagione lascerà spazio a qualcun altro, pronto, gli auguriamo, per nuovi progetti, nuovi programmi.

Seguiamo ovviamente in diretta cosa accadrà nella puntata di oggi, se, come ha previsto parte del pubblico, Fulvio marino darà il suo addio ad Antonella Clerici e al programma che l’ha visto crescere anno dopo anno.