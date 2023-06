Home » Programmi TV » Giuliana De Sio, il dispiacere per Francesco Nuti: il momento in cui è cambiato Programmi TV Giuliana De Sio, il dispiacere per Francesco Nuti: il momento in cui è cambiato Aurora Giuliana De Sio parla della disperazione di Francesco Nuti, la depressione, il momento in cui cambiò

Giuliana De Sio torna a Oggi è un altro giorno, racconta tanto di se stessa, dagli amori al non essere madre, il legame con la sorella, Teresa De Sio, quello di entrambe con la mamma, anche di Francesco Nuti. Teresa e Giuliana De Sio non hanno mai affrontato il problema della mamma, non ne hanno mai parlato. L’attrice crede che quando si sono i veri problemi forse c’è poca verbalizzazione, forse è accaduto anche con Nuti.

Le sorelle De Sio non ne hanno mai parlato nemmeno con la madre. “La cosa più grave era che cadeva spesso e si rompeva qualcosa”. Giulia De Sio ribadisce che non c’era dialogo, che in casa non si parlava, che oltre ai problemi c’era il silenzio. Sdrammatizza dicendo che la mamma si è poi sposata con il suo ortopedico, una persona speciale.

I problemi della madre di Giuliana De Sio

Non ci torna su quei problemi, ne ha parlato altre volte, ha confidato di quanto la madre fosse infelice di quanto questo rovinasse tutto. Giuliana ha perdonato tutti, soprattutto i suoi genitori ma non deve essere stato semplice.

Ricorda anche che sua madre non le credeva mai, sminuiva sempre tutto, anche se diceva che aveva la febbre. Questo le ha creato non pochi problemi. Oggi cerca di essere più clemente verso se stessa. Oggi ha fatto molta strada nel tentativo di accettarsi, sa che ci è quasi riuscita.

I figli non sono arrivati

Non hanno procreato, la loro stirpe si estingue, sono le sue parole, ma Giuliana De Sio si fa bastare quello che ha, i figli non sono venuti e pensa che magari non sarebbe stata una buona madre ma poi svela che crede che invece sarebbe andata bene, aveva un’idea ben precisa di come avrebbe educato un figlio, di come sarebbe stato il loro rapporto.

Il dispiacere per Francesco Nuti

Un rapporto fortunato tra due ragazzi particolari, è ciò che ha detto su Francesco Nuti aggiungendo della malinconia che aveva, una malinconia che poi è degenerata nella depressione. Crede che lui si sia fatto del male a causa della depressione. Pensa che tutto è iniziato con la morte del padre perché quel giorno lo vide in uno stato in cui non l’aveva mai visto. Ricorda una telefonata in cui piangeva, era disperato, non l’aveva mai sentito così.

Poi si sono persi, quando ha iniziato con l’alcolismo, quando c’erano delle conferenze stampa in cui annunciava il suo suicidio, si è spaventata e non sapeva più come avere un rapporto con lui. Era cambiato Francesco Nuti, una volta andarono a cena insieme e notò che non era più lui. Non si sono più visti.