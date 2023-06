Home » Programmi TV » Clamoroso Fiorello: Viva Rai 2 chiude col botto, record su tutta la linea Programmi TV Clamoroso Fiorello: Viva Rai 2 chiude col botto, record su tutta la linea Filomena Procopio Chiude col botto Fiorello in tutti i sensi con la puntata più vista di Viva Rai 2: che numeri per lo showman

Quanto ci mancherà Fiorello? Decisamente tantissimo anche a giudicare dagli ascolti dell’ultima puntata di Viva Rai 2, ascolti da record per il 9 giugno 2023. Oltre 1 milione di spettatori, record di pubblico ma anche record di share per l’ultima puntata della prima edizione del programma di Fiorello che a questo punto, decisamente, non potrà mancare nella prossima stagione televisiva. Anche se, è chiaro, bisognerà trovare un compromesso perchè i poveri abitanti di via Asiago, in qualche modo, dovranno pur vivere e dormire soprattutto. Va infatti ricordato che nel quartiere non vivono solo persone che si svegliano molto presto per andare a lavoro ma ci sono anche anziani o bambini che potrebbero subire delle conseguenze dal caos che inizia a generarsi già dalle 5 del mattino.

Confidiamo nel fatto che la Rai possa trovare la giusta soluzione anche perchè proprio ieri, l’ad della Rai, si è congratulato per il lavoro fatto da Fiorello e da tutta la squadra di Viva Rai 2 e ha dato l’arrivederci a settembre. Cosa che però non ha fatto il conduttore di rai 2 che si è mantenuto più vago.

La speranza di Fiorello, come si è compreso anche dalle sue parole, è quella che si possa trovare una soluzione e che Viva Rai 2 possa tornare in onda dopo l’autunno sempre da Via Asiago e sempre in quella fascia oraria altrimenti non avrebbe molto senso. Almeno per il conduttore. Vi immaginate invece che cosa succederebbe se al posto del mattino, si andasse in onda dopo pranzo? Gli ascolti potrebbero persino raddoppiare…

pic.twitter.com/fAKZuIx4oX Ieri mattina, a quest'ora, ci stavamo salutando così: un immenso grazie non può bastare 🙏 #VivaRai2 va in vacanza, ma il buonumore no: siamo sempre su @RaiPlay June 10, 2023

Viva Rai 2 ultima puntata da record: che numeri per Fiorello

I numeri dell’ultima puntata di Viva Rai 2 hanno davvero del clamoroso



1.126.000 telespettatori con il 22,9%. Record stagionale in valori assoluti e in share. Clamoroso. Chiude col botto #VivaRai2 ! L'ultima puntata è stata vista da1.126.000 telespettatori con il 22,9%. Record stagionale in valori assoluti e in share. Clamoroso. pic.twitter.com/H45b1PZjm7 June 10, 2023

L’ultima puntata di Viva Rai 2 miete record su record. Il programma di Fiorello è tra i più visti del day time sia di Rai 2 che di Rai 1 ma anche di Canale 5. Con 1,2 milioni di spettatori si vola e si scrive la storia nella pagina ascolti tv. Che grande risultato. Tra l’altro per l’ultima puntata Fiorello ha voluto al suo fianco anche Amadeus, per una chiusura da record. E noi ci auguriamo davvero che l’appuntamento con Viva Rai 2 sia per la prossima stagione. Vi terremo aggiornati.