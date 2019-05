Amici 18 è maggiorenne… ma dimentica i suoi storici concorrenti nel video celebrativo: come mai?

Come già vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche la diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi è stata archiviata con la vittoria del concorrente Alberto Urso: il giovane siciliano appassionato di canto lirico. Proprio a margine della finale di sabato 25 maggio, la trasmissione prodotta da Fascino PGT ha deciso di auto-celebrare questo traguardo con un breve video commemorativo in cui Maria De Filippi legge una lettera ricca di riferimenti ai grandi successi riscossi dai concorrenti del programma.

Nella video – lettera, vengono mostrati anche tutta una serie di artisti nati da Amici che però non rispecchiano alla perfezione l’elenco dei concorrenti cult che hanno fatto la storia e il successo del programma al di fuori delle quattro pareti degli studi Elios.

Amici 18 dimentica i suoi storici concorrenti

Nella lista della spesa dei concorrenti citati troviamo: Irama, Alessandra Amoroso, i The Kolors, Emma Marrone perché sono riusciti a “riempire i palazzetti”; sono riusciti “ad aprire i sipari” teatrali anche Elena D’Amario, e Giuseppe Giofrè (che però ci risulta faccia il ballerino per gli spettacoli musicali); Riki e Annalisa Scarrone citati perché sono riusciti a vendere la loro musica all’estero.

E ancora: sono finiti in compagnie di ballo Andreas Muller e Sebastian Melo; mentre in ambito recitazione, hanno “recitato con importanti registi” Diana Del Bufalo e Alice Bellagamba (che però ad Amici concorrevano nelle categorie canto e danza).

Senza nome impresso ma nella carrellata di immagini notiamo anche Alessio Bernabei degli ex Dear Jack, Sergio Sylvestre, Enrico Nigiotti, Federica Carta e Shaila Gatta. E ancora abbiamo visto anche Elodie e Briga, e Leon Cino amatissimo ballerino di danza classica. Nel video anche alcuni ballerini delle passate edizioni, Lorella Boccia e anche Virginia che fanno parte del cast dei professionisti quest’anno. E ancora Vincenzo, vincitore della categoria ballo per il latino.

Un elenco importante… eppure mancano noi davvero ben più celebri che hanno usato Amici di Maria De Filippi come trampolino di lancio verso la popolarità.

Amici 18: i concorrenti che ha dimenticato

La dimenticanza più importante è sicuramente quella di Marco Carta: (l’ex?) pupillo di Maria De Filippi che nella sua edizione tenne banco grazie alla faida Di Michele – Jurman. Il ragazzo sardo è arrivato persino a vincere un Festival di Sanremo, oltre ad aver partecipato a reality di tutti i generi.

E proprio a proposito di personalità reality addicted non si può non citare Valerio Scanu, anche lui con un Sanremo sul curriculum. Incredibile anche l’assenza di Giulia Ottonello (performer che ha conquistato persino la Disney) o l’attore Andrea Dianetti (che dai teatri è passato al mondo delle webstar, ora nella giuria di All Together Now).

E ancora: Moreno, “la novità” di Amici 12 che ha scalato le vette delle classifiche in più occasioni. Incredibilmente fuori anche Karima Ammar, Antonino Spadaccino, Roberta Bonanno, Mario Nunziante e Adriano Bettinelli (ora primo ballerino in Ciao Darwin 8). Come mai così tante dimenticanze?

E ancora, nessuna citazione particolare, se non alcune immagini per Stefano de Martino che, oltre a esser stato uno dei concorrenti più amati della storia del programma, è stato anche professionista ( ad Amici ha trovato due volte l’amore prima con Emma e poi con Belen) e persino conduttore del day time. Avrebbe probabilmente meritato un altro tipo di menzione. E non dimentichiamo anche che Stefano è stato inviato all’Isola dei famosi, protagonista di Selfie-Le cose cambiano e ora conduttore di Made in Sud. Possiamo pensare che rientri semplicemente nella categoria “e tanti altri” ?

