GF 16 news, Martina ancora cotta di Daniele? Arriva una dedica d’amore

Mancano pochissime ore ad una nuova puntata in diretta con Barbara d’Urso, su Canale 5, del Grande Fratello 16. Quali sono le ultime dalla casa più spiata d’Italia? I tanti affezionati al noto reality show non hanno potuto non notare un gesto di Martina. La concorrente del GF 16 si ritrova in bikini, in giardino, in un momento di relax ma la giovane ragazza è in realtà molto occupata. Cosa sta facendo la gieffina? Martina sta scrivendo un vero e proprio testo di una canzone e, non in pochi, hanno pensato che fosse una dedica per Daniele. Che Martina sia ancora cotta del bel concorrente del GF 16? Cerchiamo intanto di capire che cosa ha scritto la gieffina nel testo.

GF 16 ultime, Martina scrive una canzone: il destinatario è Daniele? Ecco le parole

Non tutte le parole del testo appaiono chiare ma vediamo qualche verso del testo di Martina. “Voglio che un giorno si sappia quello che ho scritto, delle canzoni che avevo” si legge sulla busta di carta bianca che la concorrente ha in mano. Sono queste le parole con cui Martina inizia il testo. “Ma ti giuro che da sempre io punto all’eccellenza. Se devo avere poco scelgo di avere niente” si continua a leggere tra gli altri versi. Martina sorride mentre rilegge il suo elaborato ma il testo è davvero una canzone per Daniele? Ad un certo punto, il concorrente del GF 16 si avvicina a Martina e legge il testo.

GF 16 news, Martina dedica una canzone a Daniele?

Non è ancora chiaro se Daniele sia davvero il destinatario del testo scritto da Martina eppure, la giovane concorrente del Grande Fratello 16, mostra tutto al ragazzo. Come avrà reagito lui? La ragazza con il cuore di latta, proprio come la canzone di Irama, avrà un futuro nel mondo della scrittura o della musica? Chi lo sa.

Sicuramente terremo d’occhio Martina e Daniele. Questa sera, lunedì 3 giugno 2019, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata in diretta del Grande Fratello 16 e la conduttrice del reality, Barbara d’Urso, potrebbe anche approfondire l’argomento. Come andrà a finire? Non ci resta che seguire la puntata di questa sera.