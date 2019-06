The Voice of Italy 2019: ecco chi è il vincitore (e perché non ha ritirato il premio!)

Una finale che è stato un vero e proprio calvario per Simona Ventura: l’appuntamento concluso di The Voice of Italy, iniziato alle ore 20:35 e concluso incredibilmente alle ore 01:15, ha siglato l’epilogo del talent di Rai Due eleggendo il vincitore di questa sesta stagione… anzi la vincitrice!

Ma prima di scoprire subito il nome, facciamo un breve excursus di come è andata la serata e chi è stato eliminato manche dopo manche. Erano in gara: Diablo (18 anni) per il Team Morgan; Miriam Ayaba (22 anni) per il Team Elettra Lamborghini; Brenda Carolina Lawrence (21 anni) per il Team Gué Pequeno; Carmen Pierri (16 anni) per il Team Gigi D’Alessio.

The Voice of Italy 2019: ecco chi è il vincitore

Quarto classificato – senza grosse sorprese – è stato Diablo: il concorrente rapper del Team di Morgan. Con la sua eliminazione preliminare (avvenuta dopo oltre un’ora e mezza di show), The Voice of Italy 2019 ha automaticamente stabilito un podio tutto al femminile.

Terza classifica è Miriam Ayaba: la concorrente trasgressiva del Team Elettra Lamborghini. A seguito della sua eliminazione, la coach ha provato ad alzare una polemica sugli esiti del televoto. A suo dire, l’eliminazione della sua concorrente era inspiegabile perché su YouTube la performance del suo inedito ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni. La polemica però è stata prontamente smorzata da Gigi D’Alessio.

Nel momento dell’elezione delle due super finaliste scocca la mezzanotte e, a causa di questo, la minorenne Carmen Pierri non ha potuto proseguire la gara presenziando in studio. La sua esibizione finale è stata sostituita dalla registrazione delle prove realizzate nei giorni scorsi, senza abito di scena e performance dei ballerini.

Un ostacolo che evidentemente non ha intaccato le preferenze del pubblico da casa: a trionfare è stata proprio Carmen Pierri del Team Gigi D’Alessio. La ragazza non è potuta salire sul palco nel corso della proclamazione del vincitore; dunque è stato il suo coach a ritirare per lei il trofeo.

Un epilogo assurdo che è stata la ciliegina sulla torta di una serata disastrosa sotto svariati punti di vista: dai continui inciampi della conduttrice alle polemiche scoppiate in diretta sul televoto, passando per la pretesa (mai soddisfatta) di far esibire il suo concorrente nella manche degli inediti, fino all’imbarazzante collegamento fatto con la concorrente minorenne intorno alle ore 00:15 in quella che è stata definita “la sua stanza d’albergo” ma che in realtà sembrava tanto il backstage degli studi Rai a Mecenate.