All Together Now: selezionati i 12 finalisti ma la trasmissione non decolla

Con la conclusione della semifinale del 13 giugno 2019, All Together Now ha finalmente eletto chi sono i 10 finalisti che si giocheranno il titolo di campione della trasmissione e la ricca somma di 50 mila Euro messa in palio. Oltre ai dieci selezionati si aggiungono altre due concorrenti (per un totale di dodici finalisti) che si sono fatte notare nella fase delle selezioni riuscendo a conquistare il 100% dei giudici del muro.

Sotto l’occhio vigile di Michelle Hunziker, la semifinale di All Together Now non si è svolta in due grandi manche come al solito ma in ben dieci sfide testa a testa. Così facendo, i venti semifinalisti sono stati dimezzati a dieci.

Prima di andare a leggere i nomi dei finalisti, è purtroppo ancora tangibile il fatto che la trasmissione non riesce a colpire nel segno e – soprattutto a causa della durata monster del format rispetto alla sua versione originale – lo show risulta troppo diluito.

All Together Now: i 12 concorrenti finalisti

Nella prima sfida si sono scontrati Veronica Liberati contro Matteo Bigazzi. Per 99 punti contro 56, passa il turno Veronica Liberati.

Nella seconda sfida si sono affontati Rosy Messina contro Tania Frison. Per 91 punti contro 16, a passare il turno in maniera schiacciante è Rosy Messina.

Nella terza sfida si sono scontrati Samuele Di Nicolò contro Gregorio Rega. Per 97 punti contro 62, passa il turno Gregorio Rega.

Nella quarta sfida si sono affrontati Carlo Paradisone contro Desirié Bert. Per 92 punti contro 81, l’accesso scontro si conclude con la vittoria di Carlo Paradisone.

Nella quinta sfida si sono scontrati Samantha Discolpa contro Antono Gerardi. La sfida non alletta il muro: per 60 punti contro soli 39, passa il turno Samantha Discolpa.

Nella sesta sfida si sono affrontati Erica Loi contro Daria Biancardi. Il match è stato impietoso: per 99 punti contro scarsi 32, passa il turno Daria Biancardi.

Nella settima sfida si sono scontrati il bel Antonio Toni contro Federica Benci. La sfida si è rivelata in parte squilibrata: per 87 punti contro 54, passa il turno Federca Benci.

Nell’ottava sfida si sono affrontati Manuel Colecchia contro Anna Faragon. Per 99 punti contro 81, passa il turno Manuel Colecchia.

Nella nona sfida si sono scontrati la più adulta del gruppo, Augusta Proces, contro il più piccolo fra i concorrenti, alias Luca Di Stefano. La vittoria è stata messa a segno per un solo punto di scarto: per 73 punti contro 72, passa il turno il giovane Luca Di Stefano.

Nella decima ed ultima sfida Dennis Fantina ha incrociato Letizia Chimienti. Contro i 50 punti della sfidante, passa il turno Dennis Fantina grazie ai suoi 94 punti.

A questi dieci, si aggiungono le due concorrenti che hanno già guadagnato la finale grazie ai 100 punti conquistati in fase di selezione: Martina Maggi e Alessandra Procacci.

Chi di loto conquisterà la vittoria nella finale di giovedì prossimo?

