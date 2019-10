X Factor 2019: ecco i 20 concorrenti che accedono alle Home Visit

Dopo aver concluso le Audizioni, X Factor 2019 chiude ufficialmente anche la seconda fase di selezione: la cosiddetta fase dei Bootcamp che per l’ennesimo anno consecutivo si trasforma nella Chair Challenge, una sfida lanciata ai quattro coach che consiste nell’assegnare fisicamente cinque posti corrispondenti ai cinque aspiranti concorrenti che accedono alla prossima ed ultima fase di scrematura. Ma chi accederà alle Home Visit?

I primi ad aver deciso i cinque concorrenti delle loro squadre sono stati Sfera Ebbasta e Samuel dei Subsonica nella puntata andata in onda giovedì 3 ottobre. A loro, sono seguite le due donne del gruppo: Mara Maionchi e Malika Ayane hanno deciso la loro rosa nella puntata dei Bootcamp andata in onda il 10 ottobre. Ecco l’elenco dei concorrenti selezionati.





X Factor 2019: i concorrenti alle Home Visit

Ad aprire le danze è stato Samuel dei Subsonica che ha dovuto scegliere per le sue Home Visite i cinque Gruppi più meritevoli. Le sue scelte sono ricadute su: i Kyber, i K_Mono, i Sierra, i Booda e i Seawards.

Anche Sfera Ebbasta ha dovuto fare delle dure scelte per ridurre a cinque le sue Under Donne. Ecco i nomi delle aspiranti concorrenti selezionate dal trapper: Sissi (all’anagrafe Silvia Cesana), Maryam (ovvero Mariam Rouass), Beatrice Giliberti, Kimono (alias Sofia Tornambene) e Giordana Petralia.

Alle Home Visit di X Factor 2019 ci saranno anche gli Under Uomini capeggiati da Malika Ayane. La artista ha scelto per lei i seguenti concorrenti: Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Cristanti detto Nuela, Daniel Acerboni e Davide Rossi.

Chiudono l’elenco dei selezionati, i cinque Over che avranno come mentore la campionessa in carica Mara Maionchi. Stiamo parlando di: Tomas Tai, Marco Saltari, Gabriele Troisi, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro.

Per i venti talenti selezionati purtroppo le sfide non sono ancora finite. Tutti e quattro i gruppi verranno spediti a Berlino (in Germania) per l’ultima scrematura finale, che porterà le formazioni da cinque a soli tre elementi. Chi di loro supererà indenne le Home Visit? Per scoprirlo non ci resta che seguire l’ultima puntata registrata di questa edizione di X Factor 2019, in onda il prossimo giovedì 17 ottobre su Sky Uno.





