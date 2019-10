Temptation Island VIP: Alex Belli, Delia e il falò da soap opera, ecco com’è finita

Oltre al falò di confronto fra Pago e Serena Enardu, l’altro incontro molto atteso nella sesta ed ultima puntata di Temptation Island VIP 2 è stato quello dall’attore di soap opera Alex Belli e la sua attuale compagna Delia Duran. Sotto l’occhio vigile di Alessia Marcuzzi, i due fidanzati hanno avuto la possibilità di discutere dei loro sentimenti visionando alcuni video che hanno mandato su tutte le furie l’attore, già ingelosito dal materiale visionato nelle scorse puntate.

Infatti, Alex Belli non ha nascosto il fatto di esser rimasto molto infastidito dalla particolare simpatia nata fra Delia Duran e il tentatore Riccardo Colucci; nelle scorse puntate, l’attore ha tentato anche la fuga per raggiungere la sua amata ma è stato immediatamente intercettato alla security e bloccato. Le cose però si sono evolute in meglio…





Temptation Island VIP: Alex Belli, Delia Duran e il falò da soap opera

Dopo aver visionato i primi video al falò di confronto, il primo fra i due a prendere parola è Alex Belli: “Tu non ti rendi conto della pericolosità di quello che fai e quello che dici, Delia! Ti ho sempre detto di tenere una certa lontananza con le persone. Tu devi vederti dall’esterno!” ha spiegato alla sua amata l’attore.

Lei capisce di aver creato dei fraintendimenti e prova a chiarire: “Per me non c’è niente che mi svicoli dall’amore che provo per te. Siamo umani! C’è stata un’attrazione con Riccardo ma non ti avrei mai tradito. In lui vedevo te… e di te mi mancavi tutto”.

In una discussione che ha raggiunto sempre più i toni di una soap opera iperpatinata, Alex Belli replica piccato alla sua amata: “Ma lo vuoi capire che sono impazzito? Gli hai messo le tette in faccia mentre gli facevi il massaggio! Ti sembra normale? Che gli metti in faccia le tette? No perché tu vivi una realtà parallela tutta tua!“. Delia prova a spegne subito l’accusa: “Ma l’amore, quando esiste, è più forte di ogni tentazione! L’amore vince su tutto!”. E con questa affermazione in perfetto stile telenovelas argentina, i due raggiungono la consapevolezza che sono fatti l’uno per l’altra.

Alessia Marcuzzi pone la domanda di rito e i due confermano di voler uscire insieme, come coppia. Scatta un bacio appassionato e tutti vissero felici e contenti… fino al prossimo dramma Live!