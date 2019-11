Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte ancora secondo, dopo le polemiche vince…

Dopo la versione tradizionale di Tale e Quale Show 2019, continua il venerdì sera in prima serata il Torneo Dei Campioni. Come da regolamento, i migliori sei concorrenti dell’ultima stagione si uniranno ai migliori sei della scorsa edizione per una gara crossover: Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci, Davide De Marinis, Jessica Morlacchi e Tiziana Rivale dalla stagione 2019 e o Vladimir Luxuria, Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo, Alessandra Drusian, Roberta Bonanno e Giovanni Vernia dall’edizione 2018.

Dopo le polemiche scoppiate negli scorsi giorni, a trionfare in questa seconda puntata del Torneo dei Campioni è casualmente Lidia Schillaci: la cantante ha portato sul palco l’imitazione ben riuscita di Edith Piaf. Sfida ogni legge della statistica, invece, Francesco Monte che incredibilmente anche questa settimana è finito al secondo posto.





Tale e Quale Show 2019: Torneo, la classifica

La second di tre puntate del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2019 è stata vinta da Lidia Schillaci con 89 punti e l’imitazione di Edith Piaf. Secondo posto a pari merito per Francesco Monte e Roberta Bonanno con 57 punti nei panni rispettivamente di Nek e Rita Pavone. Quarta Jessica Morlacchi con 56 punti: la ex leader dei Gazosa ha vestito i panni di Loretta Goggi.

La classifica continua con Alessandra Drusian (54 punti); Antonio Mezzancella (53 punti); Agostino Penna (52 punti); Davide De Marinis (38 punti); Giovanni Vernia (36 punti) e Vladimir Luxuria (30 punti).

Nelle ultime posizioni, invece, vediamo: la Madonna di Tiziana Rivale con 28 punti e (di nuovo) Massimo Di Cataldo con soli 24 punti e una tutto sommato buona imitazione di Paul McCartney.

Oltre ai tre giudici – Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme – la giuria si è allargata: c’è stato come consuetudine il quarto giudice, Nino Frassica, che ha potuto assegnare i suoi punti annunciando la sua classifica. Ma in giuria abbiamo visto anche la presenza di Rita Pavone, che ha potuto assegnare un bonus di 10 punti.

La prossima puntata del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2019 andrà in onda il prossimo 8 novembre e sarà la finale. Nella classifica finale guidano Mezzancella con 132 punti, Lidia Schillaci con 125 punti e Francesco Monte con 122 punti. Assieme ai punteggi, sarà fondamentale anche il televoto del pubblico da casa che potrà ribaltare il risultato della classifica finale.