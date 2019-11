Nel primo daytime di Amici 19 presentata la classe ma sui social è ancora polemica contro Skioffi

Amici 19 è appena partito e già fa parlare di sé. Oggi, lunedì 18 novembre, è andata in onda su Real Time la prima puntata del daytime insieme a Marcello Sacchetta e a Lorella Boccia. Nel corso della puntata si è avuta la possibilità di conoscere meglio una parte della nuova classe di Amici di Maria De Filippi e di vedere le primissime lezioni teoriche di canto e ballo. Si è partiti con Nyv, cantautrice profonda, fragile e sensibile apprezzatissima dagli altri ragazzi. Si è proseguito con la cantautrice Gaia che ha mostrato anche il suo lato più emotivo dicendo di essere felice ma anche un po’ spaventata.

Talisa, ballerina giovanissima e con una storia molto intensa alle spalle. Ha già girato il mondo e da quattro anni non vede il padre. La cantante Martina arrivata ad Amici per una rivincita personale e per uscire finalmente dall’ombra. E infine Alioscia giovanissimo ballerino che sogna di entrare nella scuola di Maria De Filippi da sempre.

Amici, prima lezione con Anna Pettinelli: Skioffi è il primo della classe ma il web lo accusa

Una delle tante novità di quest’anno sono le lezioni teoriche. A fare la prima lezione di canto ai ragazzi è stata la nuova prof Anna Pettinelli che ha iniziato a far ascoltare alcuni brani ai cantanti per poi far capire il genere musicale ai nuovi alunni di Amici 19. E indovinate chi è il primo della classe per Anna Pettinelli! Proprio Skioffi, il rapper che ha scatenato la polemica sul web a causa dei suoi testi che inciterebbero alla violenza contro le donne in un programma tv seguito soprattutto dai giovanissimi. Skioffi indossa la maglietta rossa e solo sabato si conoscerà il suo destino. Riuscirà ad entrare definitivamente nella scuola? In attesa del giudizio e in attesa che venga affrontata con Skioffi la polemica che davvero sta facendo arrabbiare il popolo del web e molti fan di Amici, la Pettinelli ha già iniziato con le verifiche a sorpresa! La nuova prof ha fatto fare un test ai cantanti, simile all’esercizio fatto insieme, ma ha subito rassicurato che non ci sarà un voto e che si tratta di una prova per capire meglio il livello della classe. Conosciamo bene la Pettinelli però e ha già fatto la sua prima ramanzina. Il cantante Jacopo ha dimenticato il quaderno e questa volta l’ha passata liscia. Come reagirà la nuova prof in caso di altre dimenticanze?

Amici 19, la Celentano assegna i compiti il primo giorno: Talisa scoppia in lacrime

A fare la prima lezione teorica di ballo è stata la confermatissima professoressa Alessandra Celentano che si è presentata ai ballerini con un vero carrello di materiale di studio. La Celentano mette subito alla prova la sua classe di ballo con alcune domande teoriche ma i nuovi allievi di Amici 19 non sembrano molto preparati. Nessun problema, almeno per ora. Certo è che la maestra di ballo ha già assegnato i primi compiti e non tutti i ragazzi sono felici. Tra questi anche Valentin che, per il momento, indossa la maglietta rossa e sabato dovrà sfidare Javier, un ballerino scelto, per giunta, proprio da Alessandra Celentano. A proposito di compiti per il giorno dopo si iniziano anche a riscontrare le prime difficoltà con lo studio. Talisa scoppia in lacrime in quanto le risulta difficile capire e studiare in italiano dopo aver vissuto tra Dubai e Los Angeles. Riuscirà la giovane ballerina a studiare le dispense della Celentano?