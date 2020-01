GF VIP 4 annunciato un altro concorrente e siamo a 17: tutti i nomi

Avrete sicuramente anche voi perso il conto. In effetti non è davvero semplice stare dietro a tutti gli annunci dati sui social del Grande Fratello VIP in queste ore. Alla faccia di Big in gara al Festival di Sanremo, l’annuncio di concorrenti di questa quarta edizione del GF sembra un evento di portata storica. Complice però anche l’assenza di altri programmi in onda su Canale 5 in questi giorni, e le vacanze di Natale, di certo qualcuno avrà perso qualche nome strada facendo. Ieri sera tra l’altro è stato annunciato anche un altro nome, e questa mattina ne è arrivato un altro ancora. Siamo a quota 17 e pare che manchino solo due concorrenti. Il numero perfetto di questa edizione dovrebbe essere 19.

Ma rivediamo nel dettaglio la lista completa, almeno finora…Pare infatti che dovranno essere annunciati anche altri super concorrenti.

GRANDE FRATELLO VIP 4: LA LISTA INFINITA DEI CONCORRENTI VIP IN GARA

Ieri sera è arrivato l’annuncio di un altro Big di questo GF, parliamo di Fabio Testi che di certo, in quanto a carriera ha molto da dire. Questa mattina invece sempre dai canali social del Grande Fratello VIP è arrivato il nome di Andrea Montovoli che non era mai stato fatto fino a questo momento. Questi due nomi si aggiungono alla lista dei nomi già noti: Michele Cucuzza, Pago, Antonio Zequila, Aristide Malnati e gli ex gieffini Salvatore Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Il cast femminile, invece, è composto da Rita Rusić, Antonella Elia, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Licia Nunez e Fernanda Lessa.

Al momento siamo a quota 17. Nelle passate settimane si sono fatti anche altri nomi, come quello di Barbara Alberti o Andrea Denver, giusto per citare altri VIP che potrebbero entrare in casa. Sui social si pensa anche ad ex protagonisti di Uomini e Donne come Teresa Langella o Ivan Gonzalez. Ormai manca pochissimo: l’8 gennaio andrà in onda la prima puntata ma di ore per fare altre annunci, ce ne sono diverse…Dove li metteranno tutti questi VIP resta poi un grande mistero!