Grande Fratello VIP 4: Antonella Elia furiosa per il nuovo televoto, ecco chi rischia l’eliminazione

Fulmini e saette nella casa del Grande Fratello Vip 4 a causa della prima vera rivalità scoppiata fra due concorrenti donne: al centro di questa prima faida ci sono la shogirl Antonella Elia e la ex modella Fernanda Lessa. Fin dal primo giorno, le sue donne non si sono mai prese e – col passare del tempo – la Elia ha proprio maturato una antipatia nei confronti della sua collega di reality.

Fatto sta che, nella puntata del 20 gennaio 2020, Alfonso Signorini ha deciso di abolire le nomination e di stabilire i candidati al televoto con una serie di giochi di abilità. A fine dei tre giochi, i concorrenti potenzialmente al televoto erano Ivan Gonzalez, Carlotta Maggiorana e Fernanda Lessa. Una occasione ghiotta per la rivincita della Elia… Peccato però che Signorini abbia poi chiesto ai “vipponi” di salvare uno dei tre.

Grande Fratello VIP 4: i due concorrenti al televoto

Alfonso Signorini ha chiesto singolarmente a tutti i VIP quale dei tre volessero salvare. Voto dopo voto, la concorrente più quotata è stata Fernanda Lessa; così facendo, i due concorrenti al televoto fino al prossimo venerdì 24 gennaio sono Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez.

Grande Fratello VIP 4: Antonella Elia non ci sta

Il salvataggio in extremis di Fernanda Lessa dal televoto non è andato per niente giù ad Antonella Elia che, salutato Alfonso Signorini, ha sfogato la sua rabbia su alcuni di coloro che hanno deciso di salvare la ex modella. “Ma non si era detto di mandare avanti i giovani?” ha chiosato.

La risposta che si è vista ricevere la Elia è stata che la storia di ex alcolizzata che ha raccontato Fernanda Lessa durante la diretta ha scaldato i cuori degli altri coinquilini e hanno dunque deciso di graziarla. Antonella Elia non c’ha visto più: “Ora io passo come la grandissima str**za che non apprezza la storia! Io invece apprezzo che sia uscita dall’alcolismo ma questo non influenza la mia antipatia che ho nei suoi confronti! Se mi sta antipatica, non riesco a non essere incoerente Ora invece stanno tutti lì a leccarle il c*lo”. Non c’è che dire: questa settimana ne vedremo delle belle…