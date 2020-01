Serena Enardu è felice, Pago vorrebbe tornare da lei e Paola Di Benedetto è dalla sua parte (Foto)

Serena Enardu è sempre più sicura di volere tornare con Pago e dalla casa del GF Vip arrivano anche alcune conferme da parte del cantante (Foto). Pacifico ha bisogno non solo di pensare alla sua storia con Serena ma anche di parlarne e in Paola Di Benedetto ha trovato una vera confidente. L’ex madre natura lo ascolta, gli dà dei consigli e soprattutto gli riferisce che secondo lei Serena è davvero innamorata, è convinta di volere ricostruire il loro rapporto. La Enardu a casa segue 24 ore su 24 o quasi il suo ex compagno impegnato nel reality show di Canale 5, confessa che non riesce a spegnere la televisione e lascia trasparire tutta la sua gioia per le parole che ha sentito da Pago, per i consigli di Paola. Per lei l’ex naufraga è una ragazza molto matura, nonostante la sua giovane età sta parlando nel modo giusto al suo ex.

LA PALLA PASSA A PAGO, ADESSO TOCCA A LUI DECIDERE

Le parti si sono invertite, se il cantante a Temptation Island Vip avrebbe fatto di tutto per riavere la sua compagna, adesso è a lui che tocca decidere se tornare con lei. Mentre chiacchiera con Paola lascia capire che Serena aveva già capito di essere ancora innamorata di lui, quindi nessuna novità ma avere visto il suo coraggio, il desiderio di volere entrare nella casa del Grande Fratello Vip gli ha fatto capire anche altro.





“Lei era molto convinta, era super convinta” ripete la Di Benedetto al suo nuovo amico. Un amore a distanza, separati da un muro, passano i giorni e nonostante non abbiano nessun contatto Pago e Serena si dichiarano innamorati. Lei lo rivuole accanto, lui vorrebbe tornare da lei ma ha paura, sta pensando a cosa deve fare però non vuole pentirsi, ha paura di tornare da lei ma in fondo tutti immaginiamo già questo lieto fine.