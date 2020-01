GF Vip 4, il commento di Zequila su Paola Di Benedetto fa agitare Federico Rossi: “Incommentabile”

Appena poche ore fa vi avevamo mostrato la bellissima dedica che Federico Rossi ha voluto fare alla sua fidanzata Paola Di Benedetto, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4. I fan della coppia aspettavano da tempo un commento di Fede e, dopo le parole d’amore sui social network, è arrivato pure qualcos’altro! Le concorrenti del reality show di Canale 5 si sono esibite in una prova burlesque e la bella Paola Di Benedetto ha portato Antonio Zequila a fare un commento che non è stato apprezzato affatto dal cantante di Benji e Fede. Se tutte le altre ragazze sono rimaste in intimo, la piccola del GF Vip 4 ha preferito non togliere nulla.

GF Vip 4, le parole di Antonio Zequila su Paola Di Benedetto scatenano Federico Rossi

Al momento di votare le varie ‘performance’ delle donne della casa, Antonio Zequila ha deciso di dare zero a Paola Di Benedetto. Il motivo? L’influencer non ha tolto nulla di dosso. “A Paola do zero, non si è spogliata” ha commentato l’inquilino del Grande Fratello Vip 4. Le parole di Zequila non sono state apprezzate per nulla da Federico Rossi che stava seguendo la sua fidanzata in diretta tv. Il cantante di Benji e Fede non è riuscito proprio a trattenersi e ha deciso di fare un tweet contro Antonio Zequila e quelle parole poco carine. “Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un ”punteggio sopra lo zero”? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci“ ha scritto così Federico Rossi su Twitter.

Federico Rossi contro Antonio Zequila dopo le parole su Paola Di Benedetto: presto al GF Vip 4?

Ma l’artista non si è fermato e ha condiviso un nuovo tweet dal suo profilo ufficiale. ““Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli” Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda” ha continuato Federico Rossi sul social network in difesa della sua fidanzata Paola Di Benedetto. Il cantante di Benji e Fede, insomma, non ha preso bene il commento di Antonio Zequila sulla sua ragazza. E il popolo del web pare pensarla esattamente come Rossi, soprattutto dopo le ultime polemiche sulle frasi sessiste di Salvo Veneziano. Fede ha dato ancora una volta prova del suo amore per la sua Paola così come lei ha dato prova del grande rispetto per il suo fidanzato e non solo si potrebbe dire. Ma questo commento di Antonio non la passerà tanto liscia, in particolare dopo la reazione del fidanzato della Di Benedetto e di tutto il pubblico del reality show di Canale 5.

Senza dubbio si tornerà a parlare della questione e chissà se Federico Rossi deciderà, a questo punto, di entrare nella casa più spiata d’Italia per rispondere direttamente faccia a faccia a Zequila e rivedere la sua Paola. Voi che cosa ne pensate di questa storia? Condividete le parole di Federico Rossi?